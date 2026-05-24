プロ野球パ・リーグは23日、3試合が行われました。

2位西武は2回、カナリオ選手のタイムリーで先制すると、4回には滝澤夏央選手がタイムリーで追加点を奪います。投げては先発・佐藤爽投手が打球を左肘に受けながらも粘りの投球で1失点。2番手の上田大河投手がプロ初勝利を挙げました。これで首位オリックスとの差を0.5に縮めました。

ソフトバンクは日本ハムに2戦連続2桁勝利を挙げ、3位に浮上しました。1点を追う3回、近藤健介選手のタイムリーで同点とすると、満塁で柳田悠岐選手、さらに山本祐大選手もタイムリーを放ち一挙4得点を挙げます。勝ち越しに成功します。後半もヒットを量産し16安打で11得点で勝利しました。

5位ロッテは最下位楽天に、劇的逆転勝利を挙げました。4点を追う9回、1アウト満塁で小川龍成選手と友杉篤輝選手のタイムリーで1点差とすると、相手の暴投で同点。さらに西川史礁選手もタイムリーを放ち、一挙5得点で7-6と逆転で勝利しました。

▽パ・リーグ23日結果

◆西武 4-1 オリックス

勝利【西武】上田大河(1勝)

敗戦【オリックス】郄島泰都(3勝1敗)

セーブ【西武】岩城颯空(1敗15S)

◆ソフトバンク 11-1 日本ハム

勝利【ソフトバンク】松本晴(3勝2敗)

敗戦【日本ハム】細野晴希(1勝4敗)

◆ロッテ 7-6 楽天勝利【ロッテ】益田直也(1勝)敗戦【楽天】藤平尚真(1敗10S)セーブ【ロッテ】横山陸人（1敗15S）本塁打【ロッテ】井上広大3号、山口航輝4号【楽天】浅村栄斗5号