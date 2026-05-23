内田理央、韓国アイドルメイクで雰囲気ガラリ「別人級」「透明感すごすぎる」と話題
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の内田理央が5月22日、自身のInstagramを更新。アイドルメイクショットを公開し、話題になっている。
【写真】34歳女優「デビューできそう」韓国アイドルメイクで雰囲気がらり
内田は「先日韓国で憧れのアイドル体験して来ました 凄くない？！？！？！？！自分じゃないみたい！！！！！！！！！！！！」と感激をつづり、アイドル体験ショットを投稿。韓国アイドル風のヘアメイク姿で白いベアトップを着用し、普段とは雰囲気がガラリと変わった姿を披露している。
「ヘアメイクの様子は今日YouTubeにあげたのでそちらも是非見てくださいいー！！！」と自身のYouTubeチャンネルにも動画を投稿したことを報告し「写真沢山頂いたのでまた載せます」とも記している。
この投稿にファンからは「別人級」「透明感すごすぎる」「韓国アイドルも可愛すぎる」「ナチュラルで素敵」「デビューできそうなくらいのビジュ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳女優「デビューできそう」韓国アイドルメイクで雰囲気がらり
◆内田理央、韓国アイドルメイクショット披露
内田は「先日韓国で憧れのアイドル体験して来ました 凄くない？！？！？！？！自分じゃないみたい！！！！！！！！！！！！」と感激をつづり、アイドル体験ショットを投稿。韓国アイドル風のヘアメイク姿で白いベアトップを着用し、普段とは雰囲気がガラリと変わった姿を披露している。
◆内田理央のアイドル姿に反響
この投稿にファンからは「別人級」「透明感すごすぎる」「韓国アイドルも可愛すぎる」「ナチュラルで素敵」「デビューできそうなくらいのビジュ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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