¡Ö¥È¥¤¥ìÂß¤·¤Æ¡×¤È²È¤Ë¿¯Æþ¡Ä1¿Í¤Ç¤¤¤¿½÷»ù¤Ë²¼È¾¿È¿¨¤é¤»¤ë¡¡70ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÆ¨ÁöÃæ¡¡»¥ËÚ»Ô
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Î½»Âð¤Ç2026Ç¯5·î21Æü¡¢²È¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤¬10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¼«¿È¤Î²¼È¾¿È¤ò¿¨¤é¤»¤ë½»µï¿¯Æþ¡¦ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Î½»Âð¤Ç21Æü¸á¸å3»þ30Ê¬¤¹¤®¡¢10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬1¿Í¤Ç²È¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢70ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤òÌÄ¤é¤·¡Ö¥È¥¤¥ì¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢¼¼Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï½÷¤Î»Ò¤Ë²¼È¾¿È¤ò¿¨¤é¤»¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¡¢¿¯Æþ¤«¤éÌó15Ê¬¸å¤ËÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¿ÆÂ²¤¬¸òÈÖ¤òË¬¤ì¡ÖÌ¼¤¬¼«Âð¤Ç¹âÎð¤ÎÃËÀ¤«¤é¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¿½¹ð¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÇò¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£