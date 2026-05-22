Bリーグ来場者数が歴代最多に…クラブ別最多は名古屋D、B2では前年比2倍超クラブも

◆■大規模アリーナのクラブが上位

5月21日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」レギュラーシーズン終了時点のマーケティングレポートを発表した。

今シーズンのレギュラーシーズン入場者数は、B1・B2合計で過去最多となる525万7849人を記録した。内訳はB1が398万3687人、B2が127万4162人で、過去最多だった2024－25シーズンの462万6103人を上回った。B1の平均入場者数は5107人となり、昨シーズンの4849人から258人増加。Bリーグ開幕10周年の節目で、初めて5000人を突破した。

クラブ別では、今シーズンから開業したIGアリーナでホームゲームを開催した名古屋ダイヤモンドドルフィンズが、1試合平均1万281人で全体トップ。千葉ジェッツが1万93人、アルバルク東京が8560人、琉球ゴールデンキングスが8322人と、Bプレミア基準を満たす大規模アリーナをホームとするクラブが上位に並んだ。

◆■Bプレミア参戦決定後に減少するクラブも

［写真］＝B.LEAGUE

一方、減少が目立つ島根スサノオマジック（4085人→3089人）、茨城ロボッツ（4214人→3307人）、富山グラウジーズ（3469人→2501人）などについて、島田慎二チェアマンは、Bプレミア参入へ向けたホームアリーナ改修の影響でメインアリーナを使用できなかったケースが影響したと指摘した。

また、大阪エヴェッサ（4561人→3954人）については、「会場が変わっているわけじゃないんですけど、B.革新へ向けて、一定の招待や優待があったなかで、（チケットを）売りながら来場者数を増やすことにトライしたところで落ちている」と背景を説明。来場者の有料率は上がっている見込みだという。

B2の平均入場者数は3034人で、昨シーズンの2713人から321人増加した。クラブ別では、GLION ARENA KOBEをホームとする神戸ストークスが、2937人から今シーズンは5874人と大幅に増加。改修後のアリーナで開催した福島ファイヤーボンズも2019人から4239人と倍増以上の伸びを見せた。福井ブローウィンズ、ライジングゼファー福岡、鹿児島レブナイズなども平均入場者数を伸ばした。

島田チェアマンは、福井、福岡、福島について、「2029年のBプレミア参入を目指し、平均4000人必達という目標があった」と来場者数増加の背景を説明。鹿児島については西原商会アリーナでの開催増加、横浜エクセレンスについてはB2昇格効果があったのではないかとの見方を示した。

2026－27シーズンからは、BリーグのカテゴリーがBプレミア、Bワン、Bネクストへ刷新される。新時代の開幕を控えた今シーズンのレギュラーシーズンは、B1・B2ともに観客動員面で成長を示すシーズンとなった。

◆▼B1クラブ別平均入場者数

10281人 名古屋D（昨季5353人／前年比192.1％）



10093人 千葉J（昨季9847人／前年比102.5％）



8560人 A東京（昨季6819人／前年比125.5％）



8322人 琉球（昨季8156人／前年比102.0％）



5753人 佐賀（昨季5111人／前年比112.6％）



5743人 北海道（昨季5378人／前年比106.8％）



5681人 長崎（昨季5498人／前年比103.3％）



5450人 A千葉（昨季5296人／前年比102.9％）



5109人 群馬（昨季5169人／前年比98.8％）



4980人 越谷（昨季3839人／前年比129.7％）



4874人 横浜BC（昨季4211人／前年比115.7％）



4754人 宇都宮（昨季4838人／前年比98.3％）



4458人 川崎（昨季4395人／前年比101.4％）



4455人 三遠（昨季4265人／前年比104.5％）



4353人 滋賀（昨季4345人／前年比100.2％）



4275人 仙台（昨季4358人／前年比98.1％）



4268人 京都（昨季4187人／前年比101.9％）



4210人 広島（昨季3900人／前年比107.9％）



4070人 三河（昨季2728人／前年比149.2％）



3954人 大阪（昨季4561人／前年比86.7％）



3849人 SR渋谷（昨季4331人／前年比88.9％）



3822人 秋田（昨季4163人／前年比91.8％）



3307人 茨城（昨季4214人／前年比78.5％）



3089人 島根（昨季4085人／前年比75.6％）



2577人 FE名古屋（昨季2619人／前年比98.4％）



2501人 富山（昨季3469人／前年比72.1％）

◆▼B2クラブ別平均入場者数

5874人 神戸（昨季2937人／前年比200.0％）



4239人 福島（昨季2019人／前年比210.0％）



4170人 福岡（昨季2205人／前年比189.1％）



4071人 福井（昨季2603人／前年比156.4％）



3695人 信州（昨季4078人／前年比90.6％）



3440人 熊本（昨季3392人／前年比101.4％）



3089人 鹿児島（昨季2583人／前年比119.6％）



2507人 静岡（昨季2570人／前年比97.5％）



2211人 横浜EX（昨季1878人／前年比117.7％）



2082人 岩手（昨季2284人／前年比91.2％）



1802人 奈良（昨季1741人／前年比103.5％）



1785人 山形（昨季1725人／前年比103.5％）



1778人 愛媛（昨季1615人／前年比110.1％）



1731人 青森（昨季1744人／前年比99.3％）





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