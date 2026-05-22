【WWE】SMACK DOWN（5月15日・日本時間16日／サウスカロライナ・コロンビア）

【映像】「危うく放送事故」銀のパンツ“まくり上げ”の瞬間

「動揺を誘う作戦か？それとも思わず手が出たか？」女帝の銀のパンツがめくり上げられる”事故寸前シーン”にファンからどよめき。「あかん」「おいおいあぶねえ」「あー」「放送事故では？」というヒヤリ声が一斉に飛び交った。

WWE「SmackDown」の女子ディビジョン抗争。シャーロット・フレアー&アレクサ・ブリス組とミチン&B-ファブ組のタッグマッチ。

前週の「SmackDown」で、ジェイド・カーギル率いるヒール軍団はリア・リプリー、シャーロット、アレクサのトリオを奇襲で叩きのめし、完全にジェイド一派の制圧下に置かれた。その”報復マッチ”は序盤からヒール軍団の戦略は徹底していた。アレクサを孤立させ、レフェリーがシャーロットを制止する隙を突き、ミチン＆B-ファブはコーナーで2人がかりの蹂躙を続ける。リング下にはガヤ係と呼ぶには鬱陶しいリーダーのジェイドが陣取る。

中盤以降はシャーロットが捕まる展開。元タッグ王者チームが分断され孤立したところでさらなるアクシデント発生。B-ファブがロールアップで丸め込みにかかるシーンで、こともあろうシャーロットの銀のパンツを大胆にもまくり上げたまま抑え込む暴挙。

明らかに動揺を誘いにいった”ダーティーな一手”。ファンも思わず「おいおいあぶねえ」「あー」「放送事故では？」とコメントが殺到。ヒヤリの一瞬に、視聴者の悲鳴が画面を埋め尽くした。WWEといえばハプニングに事欠かない世界だが、コンプライアンス真っ盛りの現在で、しかも女子選手とあってファンのリアクションも自重ぎみ、その後女帝はキックアウトし事なきを得ると、怒りの”フィギュアエイト”で反撃した。

試合は終盤、アレクサがB-ファブに”シスター・アビゲイル”を完璧に決め決定的な場面を作るも、場外からジェイドが介入し即ゴングでシャーロット＆アレクサ組の反則勝ち。群雄割拠の荒れる女子タッグ戦線に続き、ジェイド軍、シャーロット、アレクサ、リアの正規軍、さらには勢いのあるやんちゃ女子3人組”フェイタル・インフルエンス”と3ユニットの抗争も過熱してきた。

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（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）