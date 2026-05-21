アイドルグループ・NMB48の11期生トリオが、18日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場した。



【写真】秘密の姿が見れちゃう？ 気になるローブの下

初グラビアを披露したのは岡腰星来、田中れい、谷口詩乃の3人。田中は発売前日の17日にX(旧ツイッター)で「ずっと挑戦してみたかったグラビアが出来て嬉しいです ぜひ、GETしてくれたら嬉しいな♡ れいの秘密の姿が見れちゃうかも」とカーラを巻いて、ローブに身を包んだショットを公開した。18日にはオフショットも披露している。



発売当日の18日にXを更新した谷口は「オフショットですー ピンク色の水着と、お花柄の水着を着させていただきました！どっち派ですかー」と記し、ベッドの上で見つめるショットと膨らみが透けて見える刺激的な姿を投稿。タイプの違うカットでファンに呼びかけた。さらに撮影中の動画も公開している。



岡腰も「どう～？？かわい？」と問いかけるようにつづり、チェック柄のスイムウェアに身を包んだ姿を披露。「ヤンマガWebには未公開カット、ヤンマガCLUBにはメイキングムービーが載っています。」とアピールしている。



岡腰は2006年生まれ、大阪府出身。田中は2006年生まれ、東京都出身。谷口は2000年生まれ、神奈川県出身。昨年11月にお披露目されたばかりのNMB11期生のフレッシュな姿から目が離せない。



（よろず～ニュース編集部）