フィギュアスケートの坂本花織さんに「神戸市スポーツ栄誉賞」が贈られました。

5月21日午前、神戸市役所を訪れた坂本花織さん。坂本さんは神戸市出身で、市はオリンピックでの活躍などをたたえ「神戸市スポーツ栄誉賞」を贈りました。

（坂本花織さん）「結果が認められたのかなと思うのでうれしいし、神戸市民としてこういう賞は本当にありがたいことなので、受賞できてすごく光栄です」

ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本さん。

（坂本花織さん）「いろんな悔しいを経験してきたし、いろんなうれしいも経験してきて、本当に21年間、ひと言で表せないぐらいいろんな景色を見てきたなと思います」

5月13日に惜しまれながらも引退会見を行いましたが、今後の抱負について聞かれると。

（坂本花織さん）「アイスショーとかも出つつ、コーチを目指して。世界に羽ばたく後輩を育てていけるようにサポートできたらいいなと思っていますし、オリンピックに出るような選手が神戸からまたでてくれたらいいなと」

また、神戸でしたいことについては…

（坂本花織さん）「地元の子たちと『会おうね』と言っているけど、会えていないので、時間があれば三宮でも元町でもご飯食べに行けたらいいなと思います」