「手間が増えてイライラするようになった」35歳女性が“ペットボトル飲料代”を節約して後悔した理由…
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、静岡県に住む35歳女性の失敗談を紹介します。
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：500万円以下
・家賃（住宅ローン）：8万6000円
・間取り：2LDK
・食費：6万円
・交際費：1万円
・電気代：1万円
・ガス代：1万2000円
・水道代：6000円
・通信費：1万円
・車の維持費：1万円
・毎月貯蓄に回している額：2万円
「ペットボトル飲料にかけるお金を減らし、子育てや趣味の費用に回そうと思った」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると思うように進まず……。
「水筒を持参するようにしたが、毎日洗うのが面倒だったり、外出先に忘れてくることが多くなったりした。また、作り置きのお茶やコーヒーはペットボトルに比べてあまりおいしくない」
女性は「子育てで何かと我慢をしており、その上、子どもの水筒まで用意をしなければならず、手間が増えてイライラするようになった」と、後悔をにじませます。
そして、「水筒を持参する場合は、コールド飲料中心にして水分をよくとる夏場のみにするなど、使う場面を決めるようにした。ペットボトルのお茶やコーヒー、水は安い時に買い置きして、ペットボトルを利用する罪悪感を減らすようにした」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、静岡県に住む35歳女性の失敗談を紹介します。
回答者のプロフィール【静岡県在住35歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：500万円以下
・家賃（住宅ローン）：8万6000円
・間取り：2LDK
・食費：6万円
・交際費：1万円
・電気代：1万円
・ガス代：1万2000円
・水道代：6000円
・通信費：1万円
・車の維持費：1万円
・毎月貯蓄に回している額：2万円
手間が増えてイライラするようになった今回紹介する静岡県在住35歳女性は「飲み物代」の節約で失敗してしまいました。
「ペットボトル飲料にかけるお金を減らし、子育てや趣味の費用に回そうと思った」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると思うように進まず……。
「水筒を持参するようにしたが、毎日洗うのが面倒だったり、外出先に忘れてくることが多くなったりした。また、作り置きのお茶やコーヒーはペットボトルに比べてあまりおいしくない」
女性は「子育てで何かと我慢をしており、その上、子どもの水筒まで用意をしなければならず、手間が増えてイライラするようになった」と、後悔をにじませます。
そして、「水筒を持参する場合は、コールド飲料中心にして水分をよくとる夏場のみにするなど、使う場面を決めるようにした。ペットボトルのお茶やコーヒー、水は安い時に買い置きして、ペットボトルを利用する罪悪感を減らすようにした」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)