

記事のポイント

オンは2026年第1四半期に過去最高業績を記録し、特にアパレル事業が前年比45.1％増と急成長した。

ゼンデイヤとの協業やストーリー重視の施策を通じ、18〜34歳の若年層をアパレル起点で獲得している。

オンはパフォーマンスブランドからライフスタイルブランドへの転換を進め、「つま先から頭まで」戦略を拡大している。



スイス発スポーツウエアブランドのオン（On）のアパレル事業は、同社の基盤であるフットウエア事業に比べればまだ規模が小さい。

売上初の10億ドル超え、CEO交代も創業者主導で継続

オンの成長をけん引する「アパレル」と若年層需要

ゼンデイヤ起用で加速するストーリー主導型マーケティング

パフォーマンスイノベーションとライフスタイル拡張の「二軸戦略」

APAC拡大とD2C強化で進むグローバル展開

需要拡大のなかで問われる「プレミアムブランド」としての規律