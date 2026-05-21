・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９８．２６ドル（－５．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４５３５．３ドル（＋２４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７５８５．１セント（＋１０２．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６６０．５０セント（－６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６５．７５セント（－９．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１９９．７５セント（－９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３９６．９５（－９．２３）

出所：MINKABU PRESS