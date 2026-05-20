『ヘルモード』第2期、7月からTOKYO MXほかで放送 新キャストに川島零士、安野希世乃、緑川光、富田美憂
テレビアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』2nd Seasonが、7月からTOKYO MX、MBS、BS日テレで放送されることが発表された。あわせて、2nd Seasonから登場する新キャラクターのキャストとして、川島零士、安野希世乃、緑川光、富田美憂が出演する。
【画像】かわいい！『ヘルモード』ソフィアローネほか新キャラクターたち
川島はお金に強い執着を持つ金髪の少年・キール、安野は1000年以上生きるハイエルフにして、エルフの国・ローゼンヘイムの王女・ソフィアローネ、緑川はソフィアローネの護衛役・フォルマール、富田は1000万人に1人しかいない「魔岩将」という非常にレアな才能を持つドワーフ・メルルを演じる。
また、公式ホームページでは2nd Seasonのイントロダクションのほか、1st Seasonから引き続き登場するアレン、クレナ、ドゴラ、セシル、バトラー、ロダン、テレシア、マッシュ、アレンの妹・ミュラ（cv.渡谷美帆）の2nd Season版のキャラクタービジュアルやキャラクター紹介文が公開された。
本作は、35歳独身彼女なしのサラリーマンが異世界の農奴の少年・アレンに転生するところから始まる。転生前、ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していたアレンは最高難易度「ヘルモード」で異世界生活を送ることに。唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して、最強への道を手探りで歩み始めるアレン。しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で…という内容の、元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚となっている。
ハム男氏によるシリーズ累計発行部数300万部（電子書籍含む）を突破した作品が原作で、テレビアニメ第1期は今年1月〜3月に放送された。
■新キャストコメント
▼キール役：川島零士
――本作品の印象
「無理ゲー」を「神ゲー」に変えていくような、ワクワクする攻略記を観ている気分になります。主人公のアレンが、圧倒的な「やり込み」に基づいた工夫で戦う姿と、仲間の個性がピタッとハマって強敵を倒す展開は、見ていて本当にスッキリします！ゲーム的な成長の楽しさと、みんなの熱いドラマがギュッと詰まった、すごく贅沢な作品だなと感じています。
――演じるキャラクターの印象や意気込み
すごい力を持つ仲間たちの中で、キールは一番人間らしい「普通の感覚」を持った人だなと感じています。家族のために必死にお金を稼ごうとしたり、アレンの力に本気で驚いたり。彼が加わることで、物語にどこかホッとするような「体温」が宿る気がします。回復役（僧侶）として仲間を支える頼もしさと、家を再興させたいという強い誇りを、声を通してしっかり届けたいです。
【キャラクター紹介文】
お金に強い執着を持つ金髪の少年。才能は回復系統の「僧侶」。いつも険しい目つきをしているため誤解されがちだが、実は家族や仲間を大切に思う優しい心の持ち主。とある理由でお金を稼ぐことに何よりも心血を注いでいる。
▼ソフィアローネ役：安野希世乃
――本作品の印象
アレン様が召喚士として新たな仲間に出会い、一歩一歩モンスターたちと共に強くなってゆくさまが本当に見ていて楽しいです。次はどんなモンスターが、どんなスキルで活躍してくれるのか？みんながどんな才能を開花させてゆくのか？ワクワクしながら見守っています。アレン様の戦略からも目が離せません！
――演じるキャラクターの印象や意気込み
ソフィアローネはエルフの国「ローゼンへイム」からの転校生で、アレン様に出会った瞬間から彼に一目を置いている存在です。彼女が学園に転校して来たのは、あるお導きがあってのこと…。柔らかさの中にも凛とした決意を持つ彼女の強さを大切に演じました。ぜひ冒険の中でお見届けいただきたいです！
【キャラクター紹介文】
1000年以上生きるハイエルフにして、エルフの国・ローゼンヘイムの王女。愛称はソフィー。穏やか性格で、丁寧な口調で話す。才能は「精霊魔法使い」。精霊王の予言を通じてアレンのことを知っていて、彼のことを世界の救世主と考えている。
▼フォルマール役：緑川光
――本作品の印象
ゲーム好きな自分としては、【スキル】【レベル】【召喚獣】【パーティー編成】など、ニヤリとする要素が満載で、とても楽しい世界観です♪しかし、難易度がヘルモードって鬼畜ですよ（笑）。まぁ、それだけやり甲斐があるってもんですよね（苦笑）。
――演じるキャラクターの印象や意気込み
フォルマールと言うキャラクターを演じさせて頂きます。彼の使う武器は弓なんですが、中学生の時に弓道部に入っていたので、その辺は任せて下さい（笑）。ただホント寡黙なキャラなので、限られたチャンスを弓使いのように狙いすまして、いい芝居を出来るよう頑張りますね。お楽しみに♪
【キャラクター紹介文】
エルフの国・ローゼンヘイム出身のエルフ。主であるソフィアローネの護衛を務めている。才能は「弓使い」で、高い射撃技術を誇る。忠誠心が強くどんな状況でもソフィアローネの安全を第一としている。
▼メルル役：富田美憂
――本作品の印象
主人公アレンの成長が毎話目まぐるしく、その成長によってストーリーが進んでいく、とても気持ちのいい作品だとなという印象でした。転生ものなのに序盤から最強ではないタイプの主人公、というのが珍しく見応えがあるなと思います。登場キャラクターも多いので、ぜひ毎話欠かさず観ていただきたいです！
――演じるキャラクターの印象や意気込み
メルルはパーティーの中でも可愛い妹的な存在で、とにかく元気いっぱいな女の子です。作中ではただ可愛いだけではなく、メルルが思い悩んだり葛藤したりという姿もしっかり描かれているので、ぜひ彼女の成長にも注目していただけますと幸いです！
【キャラクター紹介文】
ドワーフの国・バウキス帝国出身のドワーフ。一人称は僕。1000万人に1人しかいない「魔岩将」という非常にめずらしい才能を持つ。強力なゴーレム兵を操ることができるが、自身の戦闘力は低め。
■イントロダクション
名前の無いネットゲームの世界に、最高難易度「ヘルモード」で転生した元廃ゲーマーの少年・アレン。攻略本なし。掲示板なし。レベル上げすら命懸け――絶望的な環境を前にしてなお、彼のゲーマーとしての本能は歓喜していた。
転生時に手に入れた唯一無二にして謎多き才能「召喚士」の能力や、転生前の知識を駆使して、数々の死線を突破してきたアレンは、農奴の生まれでありながら貴族であるグランヴェル家の「客人」として迎えられることになる。
そして新たな舞台――ラターシュ王国学園都市へ。
学園で待っているのは新たな仲間や人類最強の勇者ヘルミオスとの出会い、そして念願のパーティ結成＆ダンジョン攻略……etc.
しかしこの世界はどこまで行っても“ヘルモード”。
新たな舞台で元廃ゲーマーが行く、超高難易度異世界冒険譚の幕が再び上がる!!
【画像】かわいい！『ヘルモード』ソフィアローネほか新キャラクターたち
川島はお金に強い執着を持つ金髪の少年・キール、安野は1000年以上生きるハイエルフにして、エルフの国・ローゼンヘイムの王女・ソフィアローネ、緑川はソフィアローネの護衛役・フォルマール、富田は1000万人に1人しかいない「魔岩将」という非常にレアな才能を持つドワーフ・メルルを演じる。
本作は、35歳独身彼女なしのサラリーマンが異世界の農奴の少年・アレンに転生するところから始まる。転生前、ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していたアレンは最高難易度「ヘルモード」で異世界生活を送ることに。唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して、最強への道を手探りで歩み始めるアレン。しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で…という内容の、元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚となっている。
ハム男氏によるシリーズ累計発行部数300万部（電子書籍含む）を突破した作品が原作で、テレビアニメ第1期は今年1月〜3月に放送された。
■新キャストコメント
▼キール役：川島零士
――本作品の印象
「無理ゲー」を「神ゲー」に変えていくような、ワクワクする攻略記を観ている気分になります。主人公のアレンが、圧倒的な「やり込み」に基づいた工夫で戦う姿と、仲間の個性がピタッとハマって強敵を倒す展開は、見ていて本当にスッキリします！ゲーム的な成長の楽しさと、みんなの熱いドラマがギュッと詰まった、すごく贅沢な作品だなと感じています。
――演じるキャラクターの印象や意気込み
すごい力を持つ仲間たちの中で、キールは一番人間らしい「普通の感覚」を持った人だなと感じています。家族のために必死にお金を稼ごうとしたり、アレンの力に本気で驚いたり。彼が加わることで、物語にどこかホッとするような「体温」が宿る気がします。回復役（僧侶）として仲間を支える頼もしさと、家を再興させたいという強い誇りを、声を通してしっかり届けたいです。
【キャラクター紹介文】
お金に強い執着を持つ金髪の少年。才能は回復系統の「僧侶」。いつも険しい目つきをしているため誤解されがちだが、実は家族や仲間を大切に思う優しい心の持ち主。とある理由でお金を稼ぐことに何よりも心血を注いでいる。
▼ソフィアローネ役：安野希世乃
――本作品の印象
アレン様が召喚士として新たな仲間に出会い、一歩一歩モンスターたちと共に強くなってゆくさまが本当に見ていて楽しいです。次はどんなモンスターが、どんなスキルで活躍してくれるのか？みんながどんな才能を開花させてゆくのか？ワクワクしながら見守っています。アレン様の戦略からも目が離せません！
――演じるキャラクターの印象や意気込み
ソフィアローネはエルフの国「ローゼンへイム」からの転校生で、アレン様に出会った瞬間から彼に一目を置いている存在です。彼女が学園に転校して来たのは、あるお導きがあってのこと…。柔らかさの中にも凛とした決意を持つ彼女の強さを大切に演じました。ぜひ冒険の中でお見届けいただきたいです！
【キャラクター紹介文】
1000年以上生きるハイエルフにして、エルフの国・ローゼンヘイムの王女。愛称はソフィー。穏やか性格で、丁寧な口調で話す。才能は「精霊魔法使い」。精霊王の予言を通じてアレンのことを知っていて、彼のことを世界の救世主と考えている。
▼フォルマール役：緑川光
――本作品の印象
ゲーム好きな自分としては、【スキル】【レベル】【召喚獣】【パーティー編成】など、ニヤリとする要素が満載で、とても楽しい世界観です♪しかし、難易度がヘルモードって鬼畜ですよ（笑）。まぁ、それだけやり甲斐があるってもんですよね（苦笑）。
――演じるキャラクターの印象や意気込み
フォルマールと言うキャラクターを演じさせて頂きます。彼の使う武器は弓なんですが、中学生の時に弓道部に入っていたので、その辺は任せて下さい（笑）。ただホント寡黙なキャラなので、限られたチャンスを弓使いのように狙いすまして、いい芝居を出来るよう頑張りますね。お楽しみに♪
【キャラクター紹介文】
エルフの国・ローゼンヘイム出身のエルフ。主であるソフィアローネの護衛を務めている。才能は「弓使い」で、高い射撃技術を誇る。忠誠心が強くどんな状況でもソフィアローネの安全を第一としている。
▼メルル役：富田美憂
――本作品の印象
主人公アレンの成長が毎話目まぐるしく、その成長によってストーリーが進んでいく、とても気持ちのいい作品だとなという印象でした。転生ものなのに序盤から最強ではないタイプの主人公、というのが珍しく見応えがあるなと思います。登場キャラクターも多いので、ぜひ毎話欠かさず観ていただきたいです！
――演じるキャラクターの印象や意気込み
メルルはパーティーの中でも可愛い妹的な存在で、とにかく元気いっぱいな女の子です。作中ではただ可愛いだけではなく、メルルが思い悩んだり葛藤したりという姿もしっかり描かれているので、ぜひ彼女の成長にも注目していただけますと幸いです！
【キャラクター紹介文】
ドワーフの国・バウキス帝国出身のドワーフ。一人称は僕。1000万人に1人しかいない「魔岩将」という非常にめずらしい才能を持つ。強力なゴーレム兵を操ることができるが、自身の戦闘力は低め。
■イントロダクション
名前の無いネットゲームの世界に、最高難易度「ヘルモード」で転生した元廃ゲーマーの少年・アレン。攻略本なし。掲示板なし。レベル上げすら命懸け――絶望的な環境を前にしてなお、彼のゲーマーとしての本能は歓喜していた。
転生時に手に入れた唯一無二にして謎多き才能「召喚士」の能力や、転生前の知識を駆使して、数々の死線を突破してきたアレンは、農奴の生まれでありながら貴族であるグランヴェル家の「客人」として迎えられることになる。
そして新たな舞台――ラターシュ王国学園都市へ。
学園で待っているのは新たな仲間や人類最強の勇者ヘルミオスとの出会い、そして念願のパーティ結成＆ダンジョン攻略……etc.
しかしこの世界はどこまで行っても“ヘルモード”。
新たな舞台で元廃ゲーマーが行く、超高難易度異世界冒険譚の幕が再び上がる!!
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