今年3月の東京マラソンで大分市の女性ランナー（54）が2時間47分と快走。マラソンを始めて10年で年代別世界ランキング2位となり、今月24日に世界大会に挑みます。

【写真を見る】趣味で走り始めて10年で「世界2位」 大分市の女性市民ランナー（54）が世界大会へ 東京マラソンで自己ベスト2時間47分

大分市に住む市民ランナー、内田典子さん（54）。社員ではありませんが日本製鉄大分陸上部に所属して仲間と一緒に走っています。練習にはほぼ毎日取り組んでいて、毎月600キロは走り込んでいるといいます。

3月1日の東京マラソンでは、2時間47分0秒と自己ベスト更新。40歳以上の一般市民ランナーを対象とした年代別世界ランキングでは、女性50～54歳の部で当時世界2位に躍り出ました。

（日本製鉄大分陸上部・内田典子さん）「自分でもびっくり。今まで大会に出るたびにタイムを更新していて、その楽しさはやっぱり計り知れないものがある」

マラソン始めてわずか10年 きっかけは

学生時代は特にスポーツをしてこなかったという内田さん。10年ほど前に子どもが大学進学を機に家を出たことから、ふと走ってみたといいます。

（日本製鉄大分陸上部・内田典子さん）「健康とダイエット目的で始めました。運動したことはなかったので、部活っぽく楽しく走れたのでハマりました」

大会に出るたびに自己ベストを更新し、別府大分毎日マラソンでは2022年から4年連続で県勢女子トップに。

日頃の練習を見守る日本製鉄大分陸上部の中村清監督も、かねてから内田さんの実力に目を見張っていました。

（日本製鉄大分陸上部・中村清監督）「体幹が強くて上下動が非常に少なく、スムーズに長く走るところが特長です。世界一の称号は持って帰ってきてほしいですけど、今後とも楽しく陸上を続けてくれたらというのが何よりです」

海外への挑戦 3度目の正直を

内田さんはこれまで海外でのマラソン大会に2回出場。時差などの影響で思うような走りができなかったと言います。この悔しさを胸に、南アフリカで今月24日に開催される年代別世界大会に挑戦します。

（日本製鉄大分陸上部・内田典子さん）「3度目の正直で自分の思うようなレースができればなと思って練習している。1秒でもベスト更新を目指したい」

世界を見据える市民ランナーに「マラソンとは？」と問いかけると、この日一番の笑顔が返ってきた。

（内田典子さん）「生きがいですね。楽しくてしょうがないので」

趣味で始めて10年で世界へ。内田さんのさらなる高みを目指す挑戦が続きます。