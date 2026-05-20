西野七瀬、チャーミングな舘ひろしに笑顔 俳優とマネージャー役で共演「知り得なかった舘さんの新たな一面を」
俳優・舘ひろし（76）、西野七瀬（31）が20日、東京・京橋エドグランで行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）のプレミアムイベントのレッドカーペットに参加した。
【全身ショット】舘ひろしのダンディなエスコートに照れ笑いをする西野七瀬
レッドカーペットには、大地真央（70）、真矢ミキ（62）、南野陽子（58）、宇崎竜童（80）、河合勇人監督（57）も登壇した。舘たちがレッドカーペットに登場すると集まった観客は歓声が上がった。
舘にエスコートされ、華やかなドレス姿の西野は登場。『帰ってきた あぶない刑事』（2024）以来の共演となる舘と西野。今回は俳優とマネージャーという関係性での共演で、西野は「前回の『帰ってきた あぶない刑事』では役柄的に近い距離感じゃなかった。今回は俳優とマネージャーというめちゃくちゃ近い役柄で。前回では知り得なかった舘さんの新たな一面をたくさん見させていただいた。いつもダンディでカッコいいというイメージを崩した姿も見させてもらった。私の役がズバズバ言う役で、それで情けない姿も引き出せたかなと思います。舘さんにこんなこと言って良いのかなということをいっぱい言いました」と話し、チャーミングな一面を見せていたという舘は「この映画は西野くんにかかっていますから！」とニヤリとしていた。
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童が配役。大地真央が尾崎の最初の妻で大御所女優・加藤麗子役、真矢ミキが二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役、南野陽子は南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ役として登場する。
【全身ショット】舘ひろしのダンディなエスコートに照れ笑いをする西野七瀬
レッドカーペットには、大地真央（70）、真矢ミキ（62）、南野陽子（58）、宇崎竜童（80）、河合勇人監督（57）も登壇した。舘たちがレッドカーペットに登場すると集まった観客は歓声が上がった。
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童が配役。大地真央が尾崎の最初の妻で大御所女優・加藤麗子役、真矢ミキが二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役、南野陽子は南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ役として登場する。