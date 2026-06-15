国民民主党の岡野純子衆院議員が11日にX（旧Twitter）を更新。国民投票法改正案に反対する意見がFAXで大量に届いたことに苦言を呈し、さまざまな声を集めている。 「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案」（国民投票法改正法案）をめぐっては、国民民主党が5日に自民・日本維新の会・参政各党と共同で衆議院に提出していた。 関連記事：国民投票法改正案、国会に提出離島などの投票環境の整備案を盛り込