170万件口コミ×20万人接点で保育士不足に対応！ パーソナルエージェント「保育士定着・流入支援パッケージ」

記事ポイント 保育施設の口コミ関連データ約170万件超と約20万人規模の保育士接点を活用した、自治体向け人材確保支援サービスが提供開始都市部の保育士約79.7%が地方保育園での短期就業体験に関心を持つと調査で明らかに無償トライアルから年間契約まで段階的に導入できる料金モデルを採用 保育施設の口コミ関連データ約170万件超と約20万人規模の保育士接点を活用した、自治体向け人材確保支援サービスが提供開始都市部の保育士約79.7%が地方保育園での短期就業体験に関心を持つと調査で明らかに無償トライアルから年間契約まで段階的に導入できる料金モデルを採用

2026年4月に全国で本格開始された「こども誰でも通園制度」を受け、保育ニーズの拡大と保育士不足という構造的課題への対応が、多くの自治体で急務となっています。

パーソナルエージェントは、運営する保育士向け職場口コミプラットフォーム「保育士のミカタ」に蓄積された約170万件超の口コミ関連データと約20万人規模の保育士接点を組み合わせた「保育士定着・流入支援パッケージ」の提供を開始します。

パーソナルエージェント「保育士定着・流入支援パッケージ」





提供元：パーソナルエージェント株式会社対象：保育士不足に悩む自治体活用データ：保育施設口コミ関連データ約170万件超（口コミ投稿約54,500件含む）保育士接点：約20万人規模（月間約10万人のユーザー＋約10万人の会員基盤、いずれも2026年時点）無償トライアル：提供中

本サービスは、「辞めない環境づくり（定着）」と「外部からの人材流入促進」の2軸で構成された自治体向けの人材確保支援パッケージです。

受け入れ枠の拡大が進まない、保育士の離職率が高く現場負担が増大している、自治体間の人材獲得競争が激化しているといった課題を抱える自治体に向けて設計されています。

自治体の状況に応じて支援内容を選択・組み合わせられる設計となっており、口コミデータの蓄積が少ない自治体でも人材流入促進施策として活用できます。

採用活動のみに依存しない人材確保の仕組みとして、職場環境データの活用と大規模な保育士接点の両方を組み合わせた点が特長です。

2つの支援パッケージ





パッケージ（1）の「保育施設の職場環境改善支援」は、約54,500件の口コミ投稿を含む約170万件超の口コミ関連データベースを活用するサービスです。

満足度・離職要因の分析、施設ごとの課題抽出レポートの提供、改善に向けた示唆の提供、継続的なモニタリングの4つが含まれており、保育士の定着率向上と離職防止を支援します。

「保育士のミカタ」では「働きやすい点」と「働きにくい点」を必ずセットで投稿する独自ルールを採用しており、投稿内容の約50%がポジティブな評価となっています。

人間関係・業務負担・園ごとの特徴といった求人票だけでは見えにくい職場の実態を、強みと課題の両面から把握できる構造化データとして活用できます。





パッケージ（2）の「保育士定着・流入促進支援」は、「保育士のミカタ」の約20万人規模の保育士接点を活用して自治体の魅力発信と就業促進を支援するサービスです。

自治体特集ページの制作、メール・LINEによる情報配信、短期就業体験プログラムのPR、説明会・相談機会の提供、短期就業パッケージの企画・設計支援、集客支援の6つが含まれます。

保育士資格を保有しながら現場を離れている潜在保育士へのアプローチにも対応しており、職場環境の見える化と働きやすさ・課題の両面提示を通じて、現場復帰への不安軽減を後押しします。

都市部保育士の地方短期就業への関心調査





パーソナルエージェントが保育士会員を対象に実施した調査（有効回答数69名／2025年12月〜2026年1月）では、都市部在住の保育士における地方短期就業への関心の高さが数値で示されています。

約79.7%が地方保育園での短期就業に「興味あり」と回答し、うち約53.6%が「1〜2週間」の短期参加を希望しています。

また、約65.2%が「完全個室の住居」を重視しており、回答者の約46.4%が子育て世代（子どもあり）です。

不安要因としては、現職の調整（退職・休職）、体験後のキャリアへの影響、生活環境（交通・買い物）、家族の理解の4点が挙げられており、職場環境だけでなく生活・将来を含めた包括的な不安解消が人材流入のカギとなっています。

短期就業パッケージの具体例

本サービスでは、自治体や地域の保育施設と連携した「短期就業パッケージ」の企画・設計支援が含まれており、参加者のニーズに応じた3種類のモデルが用意されています。

（1）1〜2週間「お試し就業」パッケージ：短期体験＋住居＋交通支援セット（初参加向け）（2）子育て世代向け「家族帯同型」パッケージ：子どもの受け入れ＋住環境整備（子育て世代向け）（3）1〜3ヶ月「中期就業体験」パッケージ：継続就業＋地域との関係構築（定着・移住検討へ）

住居・交通・子どもの受け入れといった生活面の整備を含めることで、調査で明らかになった不安要因を実際の参加ハードル低減につなげる設計となっています。

短期就業体験を経た中長期的な就業や移住への誘導を目的とした仕組みです。

料金モデル

本サービスは3段階の導入モデルを採用しており、初期費用ゼロの無償トライアルから段階的に本格導入へ移行できます。

（1）無償トライアル：職場環境分析・可視化レポート提供・短期就業パッケージ簡易設計（無料）（2）小規模導入：限定施設での試験運用・限定集客支援（個別設計）（3）本導入：自治体全体展開・継続モニタリング・PR・集客支援（年間契約型）

口コミデータの蓄積状況や保育施設数によって必要な支援のみを選択できる構造のため、規模や予算の異なる自治体が状況に応じた形で活用できます。

「保育士のミカタ」に蓄積された約54,500件の口コミ投稿を含む約170万件超のデータと約20万人規模の保育士接点を組み合わせることで、採用競争に依存しない構造的な人材確保を支援する点が本サービスの核心です。

子育て世代を含む約79.7%の都市部保育士が地方短期就業に関心を示した調査結果が、地方自治体における人材流入施策の可能性を裏付けています。

パーソナルエージェント「保育士定着・流入支援パッケージ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「保育士のミカタ」の口コミは一般的な口コミサイトと何が違うのですか？

A. 「保育士のミカタ」では「働きやすい点」と「働きにくい点」を必ずセットで投稿するルールを採用しており、投稿内容の約50%がポジティブな評価内容となっています。

ネガティブな内容に偏りがちな一般的な口コミサイトとは異なり、強みと課題の両面が構造化されたデータとして蓄積されているため、施設の実態を多面的に把握できます。

Q. 本サービスは潜在保育士（資格保有・現場離脱中）にはどのようにアプローチしますか？

A. 職場環境の口コミデータを活用した見える化レポートと、働きやすさ・課題の両面提示を組み合わせたアプローチをとります。

保育現場への復帰に際して不安の多い人間関係・業務負担・給与・働き方といった情報を透明化することで、再就業を検討しやすい環境の整備を支援します。

詳細な導入条件は公式サイトのお問い合わせフォームに掲載されています。

Q. 調査で保育士が地方就業に感じる不安の上位項目は何ですか？

A. 2025年12月〜2026年1月に実施した調査（有効回答数69名）では、現職の調整（退職・休職）、体験後のキャリアへの影響、生活環境（交通・買い物）、家族の理解の4点が主な不安要因として挙げられています。

短期就業パッケージでは住居・交通支援や家族帯同型プランを通じてこれらの不安軽減を図る設計となっています。

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