佐々木麟太郎内野手（21）が所属するスタンフォード大は19日（日本時間20日）、ノースカロライナ州シャーロットで開幕したアトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）トーナメントの1回戦でカリフォルニア大バークリー校と対戦し、11−4で大勝した。

「1番・DH」で出場した佐々木は第3打席に左前打を放ち、3打数1安打1四球。バックネット裏では昨秋ドラフトで佐々木を1位指名したソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）が見守ったゲームで、2度の出塁を果たして勝利に着実に貢献した。

去年はできなかったACCトーナメントでの初戦突破。試合後の佐々木は「勝てて良かったと思います」と笑顔を見せた。「リーグ戦が終わってチームにとって難しいのはトーナメントに切り替わるということ。どうメンタルをコントロールしていくかもそうですし、最初は自分も含めて立ち上がり、流れはあまりよくなかったですけど、途中から流れを掴み出して、しっかり得点し、ピッチャーもみんなそれぞれ仕事ができて、こういうチームの勝利につながりました」と充実した表情で語った。

スタンフォード大は20日（同21日）同トーナメントの2回戦で第5シードのマイアミ大と対戦する。佐々木は「トーナメントの初戦としては素晴らしい立ち上がりになったと思う。みんなで次のゲームに向かっていきたい」と意気込んだ。2年目は52試合で打率・261、16本塁打、47打点を残し、本塁打はチームトップタイ、打点はトップで打撃2冠だったスラッガーのさらなる活躍が注目される。（シャーロット・杉浦大介通信員）