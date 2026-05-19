【クリスピー・クリーム・ドーナツ】あなたの“推しドーナツ”はどれ？　総投票数8万票超えの「ファンが選んだ上位5品」が復刻販売

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは5月27日より、「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」にて上位となった“推しドーナツ”5品を、全店舗にて期間限定で復刻販売します。

■「ミント チョコ ケーキ」や「ティラミス クリーム」も登場

「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」は、日本上陸20周年を記念して2025年12月より実施していた参加型企画。1,000種類以上の商品の中から特に人気の高かった50品をノミネートし、特設サイトや公式SNS、店頭など様々な場所にて投票を行いました。

今回販売するのは、同企画にて総投票数8万の中から選ばれた上位5品。

1位となった「ミント チョコ ケーキ」は、チョコ オールドファッションをミント風味コーティングで包んだドーナツ。仕上げにビターチョコでストライプし、チョコチップをのせました。

2位の「ロータス ビスコフ ホワイトクリーム」は、ビスケット「ロータス ビスコフ」とのコラボレーション商品。「ロータス ビスコフ」をホワイトクリームの上にくだき、中心にまるごと1枚をトッピングしています。

3位の「アザラシ カスタード」は、ホワイトチョコとビターチョコでアザラシの顔を表現したドーナツ。顔の中には、北海道産ミルクとバニラビーンズ入りのカスタードクリームが入っています。ホワイトチョコの丸い鼻も特徴です。

4位の「ティラミス クリーム」は、ティラミスをイメージしたドーナツ。中にマスカルポーネ入りクリームを入れ、チーズ風味のコーティングで包みました。コーヒーソースと、オリジナルブレンドのココアパウダーで仕上げています。

5位の「ニューヨーク チーズケーキ」は、ニューヨークチーズケーキの味わいを再現したドーナツ。アーモンドクランチとグラハムクッキーの香ばしさも楽しめます。

また、5商品と「オリグレ」を詰め合わせた「Love 5 ダズン ハーフ（6個）」も販売します。

■商品概要

商品名：ミント チョコ ケーキ

価格：378円（イートイン385円）

商品名：ロータス ビスコフ ホワイトクリーム

価格：356円（イートイン363円）

商品名：アザラシ カスタード

価格：378円（イートイン385円）

商品名：ティラミス クリーム

価格：378円（イートイン385円）

商品名：ニューヨーク チーズケーキ

価格：378円（イートイン385円）

商品名：Love 5 ダズン ハーフ（6個）

価格：1,976円（イートイン2,013円）

販売期間：2026年5月27日〜2026年6月23日（予定） ※なくなり次第終了

（フォルサ）