元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が、17日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿 日曜夜に、こっそり」（日曜午後11時30分）に出演。“裏アカ”を持つ芸能人を「正直バカだと思う」と語った。

ともにパーソナリティーを務める社会学者の古市憲寿氏とトーク。鈴木氏は「裏アカとかどう思う？俺ホント嫌いなんだけど、芸能人めっちゃ裏アカやるじゃん」と芸能人がSNSの裏アカウントで発信することに疑問を投げかけた。

古市氏が「まあやってますよね」と苦笑すると、鈴木氏は「正直俺、あれバカだと思ってるんだけど。だって絶対バレてると思わない？投稿してる人いるじゃん。芸能人やってるよ？みんな」とあきれた様子。古市氏が「抑えきれないんですかね。承認欲求が」と想像すると、「満たされないんだよ、やっぱり。あと『俺たちだけは』っていう選民思想みたいな。『俺たちだけの秘密』みたいな。若いよね、そういうことをやるのは。大概」と分析した。

古市氏が「裏アカって何人ぐらいだったら（情報が）もれないと思います？」と質問すると、鈴木氏は「10人でも俺は信用しない。3人じゃない？」。自身が放送作家として関わったフジテレビ系「SMAP×SMAP」について振り返りながら「SMAPが解散するってなってさ、『スマスマ』の番組は続くじゃん？この後SMAPがどうなるかっていう超トップシークレットがあったんですよ。それを10人いない会議があったんですけど、8人ぐらいの会議で火曜日とかに話したら、週末ある新聞に出てて」と情報がもれたことに苦笑した。

鈴木氏は「ええ！？って。8人って、かなりのプロデューサーとかが集まってやってるんですよ。だから俺その時に思ったの。人ってもらすんだよね」と悟った様子で語った。