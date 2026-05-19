予約殺到！ハイアット リージェンシー 東京のビュッフェが初夏メニューに。目の前で仕上げるステーキ＆デザートを実食レポート
◆予約殺到！ハイアット リージェンシー 東京のビュッフェが初夏メニューに。目の前で仕上げるステーキ＆デザートを実食レポート
昨年オープンした、ハイアット リージェンシー 東京「Crossroads Kitchen」は、予約が取りづらいと大人気のレストラン。セミセルフ形式で、アラカルトのようなクオリティの料理を出来たて＆好きなだけ楽しむことができる“新様式ビュッフェ”に。2026年6月30日（火）までは、「初夏の恵み」が楽しめます。
そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと最新情報をレポート。ステーキやローストビーフ、搾りたてのモンブランも！
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。ひさしぶりに、ハイアット リージェンシー 東京の「Crossroads Kitchen」にやってきました。人気のレストランですが、最新のメニューがどうなっているか気になっていたんです。
今回は、平日のディナータイムに訪問。ビュッフェコーナーは、以前と変わらずアーティスティックな趣で、とっても刺激的。
訪れる曜日や、ランチ・ディナーの時間帯によっても、提供される料理が変わるので、下調べをしておくのがおすすめですよ。
前菜からスタートです。
とってもおいしそうな「スモークサーモントラウト」。サーモンはしっかり脂がのっています。レフォールクリームと、付け合わせのそら豆ときゅうりで、さっぱりといただけるのがいいですね。
切り立てを味わえる「生ハムメロン」。旨みの強い生ハムに、ジューシーなメロンがマッチしています。
続いて、「アスパラガスのピサラディエール」を。ピサラディエールは、フランス南部・プロヴァンス地方の伝統料理のこと。パイ生地の上に、じっくり炒めた玉ねぎなどをのせて焼いたものだそう。パイの上には、スペイン産ホワイトアンチョビやディル、クリームチーズ、飴色の玉ねぎと具だくさんで絶品。
パンコーナーへ。
はじめに、「韓国風クリームチーズ ガーリックブレッド」を。甘みのあるパンの中には、クリームチーズが詰まっています。ガーリックの風味はほどよく、バターもたっぷり使われているようでおいしいです。
表面はカリッ、生地はもっちりとした「トマトフォカッチャ」。ブラックオリーブの香りと、ドライトマトの旨みが重なり、何個でも食べたくなってしまう。
先ほどのフォカッチャよりもシンプルな「ローズマリーフォカッチャ」。ローズマリーの風味がいいですね。
ガーデンセレクションが新しくできていました。自由に取ることができるスタイルで、ほかのお料理と合わせ楽しむこともできます。
スパイスの効いた「焼きナスマリネ」。コクと酸味があり、爽やかな味わいです。
「アーティチョークマリネ」も酸味があって、さっぱりとしたテイスト。ビュッフェで、アーティチョークとは珍しいですよね。
トマトの旨みを存分に楽しめる「セミドライトマトマリネ」も絶品です。
高級チーズとして知られる「ブラータチーズ」も好きなだけ楽しめるとは。周りはもちもちなのですが、中はとろける食感。幸せの味わいです。
すっかりチーズの気分になったので、チーズコーナーへ。チーズも好きなものをセレクトでき、目の前でカットしてもらえるんですよ。
表面を洗って熟成させる、ウォッシュチーズのひとつ「タレッジョ」。クセは控えめで、まろやかさが引き立ちます。「ゴルゴンゾーラチーズ」は、はちみつの甘さとベストマッチ。なめらかな口当たりの「カマンベール」も、はちみつとよく合います。アーモンドと一緒に味わうのもいいですね。
ここで「シーフードプラッター」のお出ましです。豪華すぎるビジュアルで、まるで王様になったかのような気分。カクテルソースとエシャロットビネガー、2種のソースが用意されています。
「ホタテ」はとろけるような舌触りで、酸味のあるビネガーのソースと相性抜群。旨みの詰まった「はまぐり」は、レモン汁をかけてさっぱりと。
素材のよさが際立つ「カニ」。こちらも、エシャロットビネガーの酸っぱさが合います。プリッと弾力のある「ロブスター」は、甘さもしっかりとあって絶品。食べ応えがあるのも嬉しいです。
こちらは、2名からのオプションメニューで、数量限定・事前予約制、追加料金5,250円が必要です。
もうひとつのオプションメニューで、金土日祝日限定の「ビーフ・ウェリントン」もご紹介。こちらも2名からで、数量限定・事前予約制、追加料金5,500円が必要となります。
牛フィレ肉が主役の料理。牛フィレ肉を、プロシュートと、マッシュルームをペースト状にしたデュクセルで包み、パイ生地で焼き上げる手の込んだ一皿に。
ポートワインとトリュフのジュも添えられていて、とっても贅沢ですよね。
肉料理のコーナーにやってきました。今回は、牛肉とチキンの2種類をいただきます。どちらも丁寧に仕上げてもらえるのがいいですよね。
牛のハラミを焼き上げた「牛ハンガーステーキ グリル」。しっかり歯応えがあり、お肉を食べている！と実感できる一品。ソースは、ハーブやスパイスを使っていて、酸味も感じられます。ハーブ系のソースが好きなので、これは気に入りました。
甘辛いBBQソースとの組み合わせが最高な「BBQグリルチキン」。鶏肉はしっとり柔らかく、ジューシーな味わい。
パスタも出来たてを提供するスタイル。麺料理の作り置きって、どうしても麺が伸びていたり、固まったりしてしまうんですよね。なので、目の前で作ってもらえるのは嬉しい。
モチモチと弾力のある太めのパスタを使った「アサリのパスタ」。下にはアスパラガスのペーストが敷かれていました。アスパラのシャキシャキ感もいい感じです。
昨年オープンした、ハイアット リージェンシー 東京「Crossroads Kitchen」は、予約が取りづらいと大人気のレストラン。セミセルフ形式で、アラカルトのようなクオリティの料理を出来たて＆好きなだけ楽しむことができる“新様式ビュッフェ”に。2026年6月30日（火）までは、「初夏の恵み」が楽しめます。
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。ひさしぶりに、ハイアット リージェンシー 東京の「Crossroads Kitchen」にやってきました。人気のレストランですが、最新のメニューがどうなっているか気になっていたんです。
今回は、平日のディナータイムに訪問。ビュッフェコーナーは、以前と変わらずアーティスティックな趣で、とっても刺激的。
訪れる曜日や、ランチ・ディナーの時間帯によっても、提供される料理が変わるので、下調べをしておくのがおすすめですよ。
前菜からスタートです。
とってもおいしそうな「スモークサーモントラウト」。サーモンはしっかり脂がのっています。レフォールクリームと、付け合わせのそら豆ときゅうりで、さっぱりといただけるのがいいですね。
切り立てを味わえる「生ハムメロン」。旨みの強い生ハムに、ジューシーなメロンがマッチしています。
続いて、「アスパラガスのピサラディエール」を。ピサラディエールは、フランス南部・プロヴァンス地方の伝統料理のこと。パイ生地の上に、じっくり炒めた玉ねぎなどをのせて焼いたものだそう。パイの上には、スペイン産ホワイトアンチョビやディル、クリームチーズ、飴色の玉ねぎと具だくさんで絶品。
パンコーナーへ。
はじめに、「韓国風クリームチーズ ガーリックブレッド」を。甘みのあるパンの中には、クリームチーズが詰まっています。ガーリックの風味はほどよく、バターもたっぷり使われているようでおいしいです。
表面はカリッ、生地はもっちりとした「トマトフォカッチャ」。ブラックオリーブの香りと、ドライトマトの旨みが重なり、何個でも食べたくなってしまう。
先ほどのフォカッチャよりもシンプルな「ローズマリーフォカッチャ」。ローズマリーの風味がいいですね。
ガーデンセレクションが新しくできていました。自由に取ることができるスタイルで、ほかのお料理と合わせ楽しむこともできます。
スパイスの効いた「焼きナスマリネ」。コクと酸味があり、爽やかな味わいです。
「アーティチョークマリネ」も酸味があって、さっぱりとしたテイスト。ビュッフェで、アーティチョークとは珍しいですよね。
トマトの旨みを存分に楽しめる「セミドライトマトマリネ」も絶品です。
高級チーズとして知られる「ブラータチーズ」も好きなだけ楽しめるとは。周りはもちもちなのですが、中はとろける食感。幸せの味わいです。
すっかりチーズの気分になったので、チーズコーナーへ。チーズも好きなものをセレクトでき、目の前でカットしてもらえるんですよ。
表面を洗って熟成させる、ウォッシュチーズのひとつ「タレッジョ」。クセは控えめで、まろやかさが引き立ちます。「ゴルゴンゾーラチーズ」は、はちみつの甘さとベストマッチ。なめらかな口当たりの「カマンベール」も、はちみつとよく合います。アーモンドと一緒に味わうのもいいですね。
ここで「シーフードプラッター」のお出ましです。豪華すぎるビジュアルで、まるで王様になったかのような気分。カクテルソースとエシャロットビネガー、2種のソースが用意されています。
「ホタテ」はとろけるような舌触りで、酸味のあるビネガーのソースと相性抜群。旨みの詰まった「はまぐり」は、レモン汁をかけてさっぱりと。
素材のよさが際立つ「カニ」。こちらも、エシャロットビネガーの酸っぱさが合います。プリッと弾力のある「ロブスター」は、甘さもしっかりとあって絶品。食べ応えがあるのも嬉しいです。
こちらは、2名からのオプションメニューで、数量限定・事前予約制、追加料金5,250円が必要です。
もうひとつのオプションメニューで、金土日祝日限定の「ビーフ・ウェリントン」もご紹介。こちらも2名からで、数量限定・事前予約制、追加料金5,500円が必要となります。
牛フィレ肉が主役の料理。牛フィレ肉を、プロシュートと、マッシュルームをペースト状にしたデュクセルで包み、パイ生地で焼き上げる手の込んだ一皿に。
ポートワインとトリュフのジュも添えられていて、とっても贅沢ですよね。
肉料理のコーナーにやってきました。今回は、牛肉とチキンの2種類をいただきます。どちらも丁寧に仕上げてもらえるのがいいですよね。
牛のハラミを焼き上げた「牛ハンガーステーキ グリル」。しっかり歯応えがあり、お肉を食べている！と実感できる一品。ソースは、ハーブやスパイスを使っていて、酸味も感じられます。ハーブ系のソースが好きなので、これは気に入りました。
甘辛いBBQソースとの組み合わせが最高な「BBQグリルチキン」。鶏肉はしっとり柔らかく、ジューシーな味わい。
パスタも出来たてを提供するスタイル。麺料理の作り置きって、どうしても麺が伸びていたり、固まったりしてしまうんですよね。なので、目の前で作ってもらえるのは嬉しい。
モチモチと弾力のある太めのパスタを使った「アサリのパスタ」。下にはアスパラガスのペーストが敷かれていました。アスパラのシャキシャキ感もいい感じです。