FURFUR×crocsの限定サンダル登場♡華やかアクセ付きで足元をアップデート

FURFUR（ファーファー）と世界的人気フットウェアブランドcrocs（クロックス）がコラボレーション♡限定モデル「SOHO MULTISTRAP SANDAL」が2026年5月20日（水）より発売されます。快適な履き心地と、FURFURらしい華やかなデザインを両立した特別な一足に加え、パールやビジューをあしらったシューズアクセサリーもラインアップ。足元から気分が高まる注目コレクションです。

快適さと華やかさを両立した限定モデル

今回登場するのは、crocsの人気モデル「SOHO MULTISTRAP SANDAL」をベースにした限定デザイン。足が沈み込むような柔らかさのLiteRide™フットベッドを採用し、長時間履いても快適な履き心地を叶えます。

アッパーとバックストラップには4か所の調節機能を搭載。女性の足にしっかりフィットし、安定感のある厚底デザインでスタイルアップ効果も期待できます♪

軽量なCroslite™素材を使用しているため、旅行やお出かけにもぴったり。さらに、クロックスならではのJibbitz™（ジビッツ）チャームにも対応しており、自分好みにアレンジできるのも魅力です。

【FURFUR×crocs】SOHO MULTISTRAP SANDAL



価格：10,450円（税込）

カラー展開：BLK／BEG（サイズ：22／23／24）

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パール＆ビジューのアクセに注目♡

サンダルと合わせて楽しみたいのが、FURFURオリジナルのシューズアクセサリー。華やかなパールやビジューを取り入れたデザインで、足元を一気にドラマチックにアップデートしてくれます。

フラワーモチーフピンブローチセット



価格：6,930円（税込）

質感やデザインの異なる5種類のフラワーモチーフを詰め込んだブローチセット。アーモンド型パールで作られた上品なフラワーや、透明感のあるクリアビーズ、シアー素材のコサージュなど、多彩なデザインが揃います。

バッグやアウター、シューズなどに自由に付けて、自分らしいアレンジを楽しめるアイテムです。

カラー展開：WHT（サイズ：F）

フラワーモチーフシューズアクセサリー



価格：6,930円（税込）

カラー展開：SLV／CLA（サイズ：F）

フラワーモチーフのパールに、小粒パールやダイヤレーンを組み合わせたデコラティブなシューズチェーン。メンズライクなチェーンとのミックス感が絶妙で、甘くなりすぎないバランスも魅力です。

※フラワーモチーフシューズアクセサリー（左）はサンプルの為、取り付け部分の仕様が異なります。予めご了承ください。

自分だけの“足元コーデ”を楽しんで

さらに、FURFURルミネ新宿2店では、FURFURがセレクトしたJibbitz™チャーム全9種を限定展開。お気に入りのチャームを自由に組み合わせることで、自分だけの特別な一足を完成させることができます。

チャームは単体購入も可能なので、すでに持っているクロックスをカスタマイズしたい方にもおすすめ♡

※チャームは無くなり次第終了となります。

この夏は足元から気分をアップ♡

FURFURとcrocsによる限定コラボは、快適さとファッション性をどちらも叶えたい大人女子にぴったり♡

シンプルなサンダルに、パールやビジューのアクセサリーを自由に組み合わせれば、自分だけのスタイリングが完成します。

毎日のお出かけをもっと楽しくしてくれる、この夏注目のコレクションをぜひチェックしてみてください♪