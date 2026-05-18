「最近“スマホでの買い物”増えてない？」大人世代がハマりやすい“無意識出費”とは
「必要な物だけ買っていたのに、気づけば予定より出費していた」と感じること増えていませんか？最近は、スマホで買い物する機会が当たり前になりました。移動中や寝る前、ちょっとした空き時間でも商品を見られる便利さがある一方で、“無意識の出費”が増えやすいとも言われています。
特に40代以降は、忙しさや疲れから“じっくり考える余裕”が減りやすい時期。だからこそ、「なんとなく買う」が積み重なりやすいのかもしれません。
“すぐ買える状態”が出費を増やしやすい
スマホでの買い物は、とにかく手軽。検索すればすぐ商品が出てきて、そのままワンタップで購入できる。最近は決済情報を登録している人も多く、“迷う時間”そのものが減っています。
“おすすめ表示”が欲しい気持ちを刺激する
最近の通販サイトやSNSは、“次に欲しくなりそうな物”が自然と表示される仕組みになっています。一度検索した商品に関連アイテムが表示されたり、「人気」「限定」「残りわずか」と表示されたりすると、“今買った方がいいかも”という感覚になりやすいもの。
特にスマホは、次々と情報が流れてくるため、“比較しているうちに欲しくなる”状態が起きやすいと言われています。さらに、現金を出さずに買える分、“お金を使っている実感”が残りにくいのも特徴です。
“小さい出費”ほど積み重なりやすい
浪費というと、大きな買い物をイメージしがち。でも実際は、「送料無料にしたくて追加」「セールだから一応買う」「安いからつい」といった“小さい出費”の積み重ねで、お金が減っているケースも少なくありません。
最近は、“節約＝我慢”より、“無意識の出費を減らす”考え方も増えています。例えば、「夜は通販アプリを開かない」「お気に入りに入れて翌日に見直す」だけでも、勢い買いは減らしやすいでしょう。便利な時代だからこそ、“疲れている時ほど買いやすい”自分の傾向を知っておくことが、ムダ遣いを減らす第一歩なのかもしれません。
「最近、なんとなく出費が増えた」と感じるのは、“スマホ時代の買い物環境”に影響されている可能性もあります。まずは、“今すぐ買える状態”が続いていることを意識するだけでも、お金との付き合い方は変わりやすくなります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は家計管理・消費行動・心理行動の一般的知見を参考に編集部で構成しています
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