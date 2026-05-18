SixTONESが特別企画「マンスリーライブ！」に登場！『CDTVライブ！ライブ！』6月1日放送回のラインナップ発表

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6月1日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

AI「It’s You」

Aぇ! group「でこぼこライフ」

Girls2

CUTIE STREET「キュートなキューたい」

櫻坂46「Lonesome rabbit」

JI BLUE「景色」

西野カナ feat. NiziU「LOVE BEAT」

※アーティスト名五十音順）

【マンスリーライブ】第1週

SixTONES「ABARERO」「Imitation Rain」「Good Luck!」「こっから」

※楽曲名五十音順

アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを行う音楽番組史上初の企画「マンスリーライブ！」を6月も開催。

5月のSEKAI NO OWARIに続いて6月に出演するのは、今年デビュー6周年を迎えたSixTONES。1週目はデビュー曲「Imitation Rain」やヒット曲「ABARERO」「Good Luck!」「こっから」を披露して、赤坂のライブハウスを盛り上げる。

■西野カナ feat. NiziU、JO1・INIから特別に結成されたユニットJI BLUEらが登場

西野カナ feat. NiziUは、1日の始まりを後押しするエールソング「LOVE BEAT」、櫻坂46は「Lonesome rabbit」をフルサイズでテレビ初披露。

サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとしてJO1・INIから特別に結成されたユニットJI BLUEは、日本代表へ向けた応援ソング「景色」、CUTIE STREETは人気テレビアニメのエンディングテーマ「キュートなキューたい」、Aぇ! groupはグループで初主演を務める映画の主題歌「でこぼこライフ」を、こちらもそれぞれフルサイズテレビ初パフォーマンスする。

1年以上ぶりの出演となるAIは自身の真骨頂であるR＆Bバラードの「It’s You」をフルサイズで歌唱。

そして、Girls2（「2」は、二乗が正式表記）はグループ単独で『CDTVライブ！ライブ！』初登場。歌唱楽曲は、後日発表される。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

06/01（月）19:00～20:5

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/