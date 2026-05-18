甘えん坊な子猫が、抱っこをしてほしくて…？可愛すぎる全力アピールの光景が、視聴者さんたちを胸キュンさせることとなりました。

多くの反響を呼んだこちらの投稿は記事執筆時点で29万回再生を記録しており、「もうダメ、何回見てもかわいい」「やべぇ、最高やん」「ひたすら羨ましいです」といったコメントが寄せられています。

【動画：抱っこしてほしい子猫→大きな声で鳴き始めて…反則級に可愛い『全力アピール』】

大きな声で鳴き始めたのは…

YouTubeチャンネル『猫との癒され暮らし』に投稿されたのは、大鳴きしておねだりをするサバシロ柄の子猫「ぷく」ちゃんの姿。超ビビりで甘えん坊な男の子だそうです。

ある日、あぐらをかいて座るご家族の足に前足でそっと触れてから、隣にちょこんと座り込んだというぷくちゃん。同時に何かを訴えるように大きな声で「ニャー！」と鳴き始めたそうで、撮影係のママさんが「何ですか？」と話しかけてみても止まらなかったといいます。

甘えん坊なぷくちゃん

実はご飯も食べて眠くなってきたぷくちゃんは、可愛いことに『抱っこ』を要求していたのだとか。体は大きく成長してきても、まだまだ甘えたい盛りのぷくちゃん。おねむになって甘えたくなったみたいです。

興奮から出るのかニャーの後の空気が抜けるような「プシュッ」という音も気になりますが、何よりずっとエンジンのようなゴロゴロ音を響かせていたそう。そして今度は、ママさんに向かってアピールを開始したそうです。

全力の抱っこアピール

まるで「抱っこしてくだしゃーい！」と言わんばかりに、大きく口を開けて一生懸命に訴えかけてきたというぷくちゃん。思わずキュンとしてしまうほどの愛らしさ全開な姿に、ママさんも「かわいいね」とメロメロな様子だったそうです。確かに、真正面からこんなアピールを受けたら、たまりませんよね。

その後、脇を優しく持たれたぷくちゃんは、もう一度カメラ目線で元気いっぱいな「ニャー！」を決めると、鳴きながら大好きなママさんのもとへ。おねだりをした通り、抱っこをしてもらえることとなったようです。

投稿には「永遠に猫エンジンかかってるw」「可愛すぎて死ぬ。仕事休んでずっと抱っこしたい(笑)」「これ毎日楽しいだろうな…」「可愛過ぎて5度見しちゃった♡人間の赤ちゃんと一緒ね」「こんな甘え方されたら…疲れやストレス吹っ飛ぶなぁ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫との癒され暮らし』では、ぷくちゃんと後輩猫さんたちの日常の様子が投稿されています。やんちゃな姿や甘えん坊な姿など、可愛らしいぷくちゃんをたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫との癒され暮らし」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。