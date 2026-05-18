セブン、パペットスンスンとコラボ「ふわあっ」食感スイーツなど全7種 青色マシュマロ大福やメロンパンシュー
【モデルプレス＝2026/05/18】セブン‐イレブン・ジャパンでは、人気キャラクター・パペットスンスンとのコラボレーションとして、オリジナルパン＆スイーツなど計7商品を、5月26日より順次発売。対象商品購入での限定グッズプレゼントや「Happyくじ パペットスンスン」なども展開される。
【写真】セブン×パペットスンスンのコラボラインナップ
今回のコラボでは、スンスンがよく口にするセリフ「ふわあっ♪」をキーワードにした、「スンスンのふわふわクリームのプリン」、「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」などの“食感”を楽しめるスイーツに加え、「スンスンとノンノンのなかよしロール」、「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」といったパンなどを展開。加えて、人気菓子のハイチュウやウェファーチョコより「パペットスンスン」オリジナルパッケージ商品が登場するほか、一部店舗にてパペットスンスンのぬいぐるみキーホルダー（1種）、ぬいぐるみバッジ（2種）のグッズ販売も行う。
また、対象商品（対象の栄養ドリンク・お菓子・アイスクリーム）の購入でもらえる限定グッズや、オリジナルスイーツまたはパンを購入でシリアルナンバーを集めて応募するレシート応募抽選企画なども同時に展開。
さらに5月29日（金）午前10時〜からは「Happyくじ パペットスンスン」も登場。おしゃべりぬいぐるみやおしゃべりフィギュア、アクリルスタンド、ステッカーセット、クロックなど全9等級＋LAST賞の展開で、ここでしか手に入らないアイテムがラインアップしている。（modelpress編集部）
発売日：2026年5月26日（火）より順次
※一部エリアでは、事前に発売される商品や発売の無い商品あり
※店舗によって価格が異なる場合あり
【Not Sponsored 記事】
【写真】セブン×パペットスンスンのコラボラインナップ
◆セブン‐イレブン×パペットスンスンがコラボ
今回のコラボでは、スンスンがよく口にするセリフ「ふわあっ♪」をキーワードにした、「スンスンのふわふわクリームのプリン」、「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」などの“食感”を楽しめるスイーツに加え、「スンスンとノンノンのなかよしロール」、「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」といったパンなどを展開。加えて、人気菓子のハイチュウやウェファーチョコより「パペットスンスン」オリジナルパッケージ商品が登場するほか、一部店舗にてパペットスンスンのぬいぐるみキーホルダー（1種）、ぬいぐるみバッジ（2種）のグッズ販売も行う。
◆先着の購入者限定グッズや「Happyくじ」も見逃せない
また、対象商品（対象の栄養ドリンク・お菓子・アイスクリーム）の購入でもらえる限定グッズや、オリジナルスイーツまたはパンを購入でシリアルナンバーを集めて応募するレシート応募抽選企画なども同時に展開。
さらに5月29日（金）午前10時〜からは「Happyくじ パペットスンスン」も登場。おしゃべりぬいぐるみやおしゃべりフィギュア、アクリルスタンド、ステッカーセット、クロックなど全9等級＋LAST賞の展開で、ここでしか手に入らないアイテムがラインアップしている。（modelpress編集部）
■ セブン‐イレブン×パペットスンスン オリジナルパン＆スイーツ
発売日：2026年5月26日（火）より順次
※一部エリアでは、事前に発売される商品や発売の無い商品あり
※店舗によって価格が異なる場合あり
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