元Sexy Zone（セクゾ）で歌手・俳優の中島健人（33）が、主演のNHK夜ドラ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」で二役を見事に演じ分けており好評だ。

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中島にとって同局初主演となった同ドラマは、町田そのこの同名小説が原作。北九州市・門司港にあるコンビニを舞台に繰り広げられる、ハートフルでミステリアスなヒューマンコメディーだ。

中島は勤勉で老若男女をとりこにする魔性のフェロモンだだ漏れの店長・志波三彦役、そして髪はボサボサで無精ひげという野性味あふれる風貌で便利屋を営む兄・志波二彦役の二役を演じている。

「これまで“王子様キャラ”が売りだった中島さんですが、三彦の役はこれまでのイメージのままでハマり役。意外なのは、ワイルドな二彦の役。これまでやったことがないような役なのに、違和感なくこなしています」（テレビ局関係者）

セクゾでは中心メンバーだった中島だが、「ひとりのアイドルとして、ひとりの役者として、自分が目指すべき場所に向かい、一生に一度しかないこの時間、一瞬一瞬にすべてを懸け、国内外問わず様々な挑戦をしていきたいと思っています」との理由で、24年3月にグループを卒業。STARTO ENTERTAINMENT社には所属を続け、活動していた。

「脱退当時は同グループのファンから批判を浴びたこともありました。直前の24年1月に、元E-girlsの鷲尾伶菜（32）との熱愛が女性週刊誌にスクープされていたことも関係していたと思います」（スポーツ紙芸能担当記者）

当時の報道では、2人の出会いは番組共演がきっかけで、すぐに意気投合し、交際が始まったと言う。2023年のゴールデンウイーク直前には、ローマ市内での“バチカン3泊5日デート”に出向いていたといい、このまま結婚かと見るメディアもあった。しかし当時、スタート社は、あくまで「友人の一人」だとして交際を否定していた。

その後、古巣のSexy Zoneはグループ名をtimeleszに改名し、Netflixで放送された新メンバーオーディションがバズり、人気グループに。

一方の中島は……。

「交際報道後はファン離れも起こったが、ソロに転身して以降、映画『知らないカノジョ』（25年）で主演を務めるなど、徐々に女性人気に左右されない俳優としての実力を身に付けつつある」（芸能記者）

鷲尾との交際の行方は、続報もなく、気になるところだが、グループと袂をわかって、やってきたことの成果は出てきているようだ。

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中島健人の古巣のtimeleszは今、菊池風磨の喉の不調で揺れている。関連記事【もっと読む】休養中の菊池風磨「timelesz」5月ライブは不在…チケット"取れすぎ"が危ぶまれるグループ人気と「激痩せ」と「占い」…では、同グループの混迷ぶりについて伝えている。