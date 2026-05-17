山あいの地域に住む友人が「最近は熊が出るから、家の保険も見直したほうがいいのでは」と話していました。火事や台風は意識していても、野生動物の被害までは考えていませんでした。熊被害に備えるなら、どこを確認すべきなのでしょうか？

熊による住宅被害は火災保険で補償される場合がある

熊が家にぶつかって外壁や窓ガラスが壊れた場合、火災保険で補償される可能性があります。火災保険という名前から火事だけの保険と思われがちですが、実際には台風、落雷、雪災、水災、物体の衝突など、住まいに起きるさまざまな損害に備える保険です。

確認したいのは、「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」などの補償があるかどうかです。保険会社によって名称は少し違いますが、外から何かがぶつかって建物や家財に損害が出た場合に使える補償です。車が家に突っ込んだ場合や、外からボールが飛んできて窓が割れた場合などが例として挙げられます。

熊が外から突進して窓やドアを壊した場合も、状況によってはこの補償に近い事故として扱われる可能性があります。ただし、最終的な判断は保険会社が事故状況を確認して行います。「熊だから必ず出る」とは言い切れないため、契約先に確認することが大切です。



建物だけでなく家財も補償対象か確認しよう

熊被害で見落としやすいのが、建物と家財の違いです。建物とは、家本体、屋根、外壁、窓、玄関ドア、門、塀などを指します。一方、家財とは、家具、家電、衣類、食器、テレビ、パソコンなど、家の中にある持ち物を指します。

たとえば、熊が窓を壊して室内に入り、テレビや棚を倒したとします。この場合、窓や壁の修理は建物の補償で考えますが、壊れたテレビや家具は家財の補償がないと対象にならないことがあります。

火災保険に入っていても、建物だけを保険の対象にしている家庭はあります。持ち家の場合は建物と家財の両方を契約していることもありますが、必ずそうとは限りません。賃貸住宅では、建物は大家さん側の保険、入居者は家財保険という形になっていることが一般的です。

熊被害に備えるなら、まず保険証券で「保険の対象」を確認しましょう。そこに建物だけと書かれているのか、家財も含まれているのかを見ることが大切です。高価な家電や仕事用のパソコンがある家庭では、家財の補償額が足りているかも確認しておくと安心です。



破損・汚損や免責金額もあわせて確認する

熊による被害では、「不測かつ突発的な事故」や「破損・汚損」の補償が関係することもあります。不測かつ突発的な事故とは、簡単にいえば、予想できない急な事故のことです。たとえば、室内で物をぶつけてドアを壊した、家具を倒して床を傷つけたといった事故が例になります。

熊が突然敷地内に入り、物置や室内の物を壊した場合、契約内容によってはこの補償が関係する可能性があります。ただし、保険会社によって扱いは異なります。また、長い時間をかけて進んだ傷みや、原因がはっきりしない損害は対象外になりやすいです。

あわせて確認したいのが免責金額です。免責金額とは、保険を使うときに自分で負担する金額のことです。たとえば修理費が20万円で免責金額が5万円なら、保険金は原則15万円になります。被害額が小さい場合は、保険を使っても受け取れる金額が少ないことがあります。

また、片づけ費用や仮修理費用が対象になるかも確認しておきましょう。熊が窓を壊した場合、すぐに修理できないと雨風や防犯面の不安があります。応急処置の費用まで補償される契約なら、被害後の負担を減らせます。



まとめ

熊による住宅被害に備えるなら、まず火災保険の契約内容を確認しましょう。見るべきポイントは、建物が対象か、家財も対象か、「外部からの物体の衝突」や「破損・汚損」の補償が付いているか、免責金額はいくらかです。

特に山あいの地域や、近くで熊の出没情報がある地域では、「うちは大丈夫」と考えすぎないことが大切です。熊が家に入らなくても、窓、外壁、物置、車庫、門などが壊れる可能性はあります。補償の対象外だと思っていたものが実は対象になることもあれば、反対に家財が含まれておらず困ることもあります。

被害に遭った場合は、まず安全を確保し、むやみに近づかないようにしましょう。そのうえで、警察や自治体に連絡し、破損箇所を写真に残してから保険会社へ相談します。片づけや修理を先に進めると、被害状況が確認しにくくなることがあるため注意が必要です。

火災保険は、入って終わりではありません。住んでいる地域のリスクが変われば、必要な備えも変わります。熊被害が気になる今こそ、保険証券を見直し、不明点は保険会社や代理店に確認しておきましょう。早めに備えておけば、万が一のときも落ち着いて対応できます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー