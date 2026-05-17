俳優の由美かおる（７５）が１７日、大阪市の第七藝術劇場で、同所で先行上映中の映画「小春日和〜Ｉｎｄｉａｎ Ｓｕｍｍｅｒ〜」（２９日公開）の舞台あいさつに登壇した。

４８年ぶりの映画出演となった由美は「２２、２３歳の頃の『同棲時代』以来？」と、１９７３年の出演作を挙げるほどレアすぎる映画の舞台あいさつ登場。ピンクのスーツ姿で現れると、観客からひときわ大きな拍手を浴びた。

初のおばあちゃん役に「チャレンジをしてみようと思った。若い時には、年配の方のことがあまりわからなかった。『なんでなんだろう？』と思ったことが、今この年齢になって『あっ、そうだったんだ』って。体のことも心のことも、わかってきた。なんかできるなって思って、引き受けたんです」と振り返った。

「今、コミュニケーションが取れていない家族の方もいらっしゃる。そういう方のために、何か本当のことを言ってあげられることが大切。若い時はわからないですよね。そのためにも、本当のことがちゃんと言える、おばあちゃんになっていたらいい」と、俳優としての新境地を見せた。

由美は「みなさんとご一緒にお仕事ができて、監督さんはじめスタッフのみなさんの、職人さんのようなお仕事ぶりを見て感動いたしました。本当に、映画の世界っていいなって思っています。これを機会に、またどんどんと出てみたい」と、映画への再進出をアピールした。