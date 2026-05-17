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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日3分】薄いお腹を作り腹筋を割る厳選8種目」と題した動画を公開しました。動画では、のが氏が理想的な腹筋を作るための8種類のエクササイズを紹介しています。



プログラムは、基本的な腹筋運動である「クランチ」から始まります。のが氏は、息をしっかり吐き切り、腹筋を最大限に縮めることがポイントだと解説しています。続いて、上半身をひねる「ロシアンツイスト」に移り、脇腹の筋肉にアプローチします。この種目では、余裕があれば脚を伸ばすことで強度を高められると説明しています。



さらに、起き上がりながらパンチを繰り出す動作や、両手で交互にマットをタッチする動きなど、単調になりがちな腹筋運動に変化を加えたメニューが続きます。最後の種目「ニートゥーチェスト」では、両手で体を支えながら膝を胸に引き寄せ、下腹部を意識して行います。のが氏は、一連のトレーニングを通して、常に腰が反らないように注意を促しています。



各エクササイズは20秒ずつ行われ、短時間で集中して取り組めるよう構成されています。日々のトレーニングにこのプログラムを取り入れ、引き締まったお腹を目指してみてはいかがでしょうか。