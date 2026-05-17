リモワ（RIMOWA）は、スーツケース「Essential」にシーズナルカラー「オレンジ」と「マゼンタ」を4月23日に発売した。

個性、創造的な自己表現、そして鮮やかな色彩が日常にもたらす喜びを表現したカラーリング。いずれも既存のスーツケースと同様に無段階調節テレスコープハンドル、Multiwheel、TSA承認ロックを搭載し、レザー製ラゲージタグを付属する。レザーバッグ「Groove」コレクションのGroove クロスボディバッグ スモールと、パッキングアクセサリーにもオレンジの新作を加える。

価格は、Essential キャビンが146,300円、Essential チェックインM（オレンジのみ）が169,400円、Essential チェックインL（マゼンタのみ）が183,700円、Essential トランクプラスが233,200円、Groove クロスボディバッグ スモールが180,400円、いずれも税込。

全国のRIMOWAストアと公式ウェブサイトで販売している。発売に合わせ、俳優ロッシー・デ・パルマ氏を起用したキャンペーン映像を公開している。