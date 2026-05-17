期待が高まった“韓国のメッシ”が落選　バルサにいた元天才少年に突き付けられたW杯メンバー漏れの現実「最後まで無視された」

韓国代表の10番も背負った経験もあるイ・スンウ。しかし、かつての神童はワールドカップのメンバーからは漏れた(C)Getty Images

去る5月15日に日本代表の森保一監督は、来月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に挑むメンバー26人を発表。長友佑都の5度目の選出、そして直前に左ハムストリングを痛めた三笘薫の無念の選外など、さまざまな話題が列島を沸かせた。

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ただ、W杯のメンバー選考における“ドラマ”が起きたのは、日本だけではない。翌16日に正式発表に至った韓国代表でも、ある選手の落選が論争となった。

同国のレジェンドでもあるホン・ミョンボ監督が率いる精鋭軍団は、11大会連続12度目の出場となる今大会も多士済々。大黒柱であるソン・フンミンを筆頭に、イ・ガンインやキム・ミンジェ、ファン・ヒチャンなど海外組を中心とした選考に至った。

しかし、発表直後から一部のメディアやファンから疑問視されたのが、かつてバルセロナのカンテラ（下部組織）に在籍した経験を持つイ・スンウの選外だった。

かつて“韓国のメッシ”と持て囃されるなど、将来を嘱望されたイ・スンウ。2017年のバルサ退団後は、欧州3か国3チームを渡り歩くも鳴かず飛ばず。2022年に水原FCで母国復帰。1年目からシーズン14ゴールを挙げて復活を印象付けていた。

28歳となった今季もKリーグでは好調を維持。14試合で3ゴール、1アシストを記録。さらに毎節のベストイレブンにも4回も選出されるなど、国内で声価は急騰。かつてほどのスピードはなくなったものの、緩急を利したドリブルは磨きがかかり、個で状況を打開できるスーパーサブとして代表選出が期待された。