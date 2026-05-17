IVEガウル、フリルミニスカで美脚スラリ 純白コーデに「お人形さんみたい」「清楚で可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/05/17】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が5月16日、自身のInstagramを更新。フリルのミニスカートを使ったコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳人気K-POPアイドル「透明感すごい」美脚際立つ純白ミニスカート姿
ガウルは絵文字を添えて、屋外で撮影された写真を多数投稿。爽やかな印象の白いシャツに美しい脚が際立つフリルの白いミニスカートを合わせた姿で、新緑の植物の前や街中の壁の前でしゃがんだりポーズを取ったりする様子を公開している。
この投稿にファンからは「完璧なコーディネート」「透明感すごい」「この時期にピッタリのファッション」「清楚で可愛い」「カジュアルでしかもエレガント」「お人形さんみたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳人気K-POPアイドル「透明感すごい」美脚際立つ純白ミニスカート姿
◆IVEガウル、フリルミニスカから美脚スラリ
ガウルは絵文字を添えて、屋外で撮影された写真を多数投稿。爽やかな印象の白いシャツに美しい脚が際立つフリルの白いミニスカートを合わせた姿で、新緑の植物の前や街中の壁の前でしゃがんだりポーズを取ったりする様子を公開している。
◆IVEガウルの写真に反響
この投稿にファンからは「完璧なコーディネート」「透明感すごい」「この時期にピッタリのファッション」「清楚で可愛い」「カジュアルでしかもエレガント」「お人形さんみたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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