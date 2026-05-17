◆スマホ片手に1億稼ぐ！

育休中に株式投資を本格開始し、わずか2年で資産1億円を築き上げた現役ママ投資家・ちょる子著『ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資』。子育てや仕事と両立しながら、どうやって株で稼ぐのか？ 株式投資を始めたきっかけから、大きな損失を乗り越え、億り人に到達するまでの試行錯誤、資産4億円超を築き上げた考え方や具体的な投資手法までわかりやすく解説！

スマホ片手に挑んだ育休中のリアル

片腕に赤ちゃんの温かな寝息を感じながら、もう片手でスマホの株価チャートを見つめる。そこには熱気を帯びた相場の息遣いがありました。

社会から切り離されたような育休特有の孤独感……しかし、市場を通じて社会とつながることで、やがて「家族の未来を自分の力量でつかみとる」という静かなる熱意へと変わっていったのです。

投資経験ゼロのごく平凡な会社員だった私が相場に没頭したのは、育休に入ってからのこと。おむつ替えと授乳をしながら、スマホだけで挑んだ2年間で資産は1億円を突破し、今や5億円近くまで拡大しています。

誰もが知る「大型株」を主戦場にする

限られた時間で勝つために選んだ主戦場は「大型株」です。値動きが予測しづらい小型株ではなく、流動性が高く情報も得やすい大型株に絞ることで、日々のうねりを的確に捉えやすくなります。

パソコンに張り付けないからこそ、突発的なリスクが少なく、値動きに法則を見出しやすい銘柄を選ぶことが、安定した利益を生む第一歩です。

短期トレード×高配当株の「二刀流」

資産を着実に積み上げる最大の武器は、2つの手法の組み合わせです。日々の値動きを捉える「短期トレード」の瞬発力で利益を出し、その資金を「高配当株への中長期投資」へ回します。短期トレードだけでは精神的負担が大きくなりますが、高配当株という安定したインカムゲイン（配当収入）の柱を育てることで、リスクを飼い慣らすことができます。攻めと守りの両立は、忙しい兼業投資家にも有効な資産管理術です。

時に失意の底に叩き落とされながらも、ルールを徹底し相場に食らいついてきました。正しい市場選びとリスク管理ができれば、育児も仕事もあきらめず資産は築けます。

※本稿は『ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。