アルナスルvsG大阪 試合記録
【ACL2決勝】(リヤド)
アルナスル 0-1(前半0-1)G大阪
<得点者>
[G]デニス・ヒュメット(30分)
<警告>
[ア]ナワフ・アルアキディ(49分)、アブドゥルラフマン・ガリーブ(64分)
主審:アブドゥラー・ジャマリ
副審:アル・ジラク、サウード・アルシェマリ
├G大阪がACL2優勝! C・ロナウド、J・フェリックスら完封…ヒュメット弾を守り切り、08年ACL以来のアジア制覇
└ACL2優勝弾のヒュメット「ガンバファミリーの一員で光栄」、G大阪は10個目の主要タイトル…大会MVPはジェバリに
アルナスル 0-1(前半0-1)G大阪
<得点者>
[G]デニス・ヒュメット(30分)
<警告>
[ア]ナワフ・アルアキディ(49分)、アブドゥルラフマン・ガリーブ(64分)
主審:アブドゥラー・ジャマリ
副審:アル・ジラク、サウード・アルシェマリ
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