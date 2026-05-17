【ACL2決勝】(リヤド)

アルナスル 0-1(前半0-1)G大阪

<得点者>

[G]デニス・ヒュメット(30分)

<警告>

[ア]ナワフ・アルアキディ(49分)、アブドゥルラフマン・ガリーブ(64分)

主審:アブドゥラー・ジャマリ

副審:アル・ジラク、サウード・アルシェマリ

G大阪がACL2優勝! C・ロナウド、J・フェリックスら完封…ヒュメット弾を守り切り、08年ACL以来のアジア制覇

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