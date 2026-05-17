└ACL2優勝弾のヒュメット「ガンバファミリーの一員で光栄」、G大阪は10個目の主要タイトル…大会MVPはジェバリに

【ACL2決勝】(リヤド)アルナスル 0-1(前半0-1)G大阪<得点者>[G]デニス・ヒュメット(30分)<警告>[ア]ナワフ・アルアキディ(49分)、アブドゥルラフマン・ガリーブ(64分)主審:アブドゥラー・ジャマリ副審:アル・ジラク、サウード・アルシェマリ