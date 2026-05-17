timelesz、“令和の小学生”から流行を学ぶ 新企画「日曜インプット部」も始動
きょう17日放送の日本テレビ系『timeleszファミリア』（毎週日曜 後2：00〜後3：00※関東ローカル）では、新企画が始動する。
【番組カット】小学生の前でかっこよく…リコーダーに挑戦するtimelesz
今回、timeleszがファミリアになるのは“令和の小学生”。流行の最先端をいく小学生世代にもっと愛されたいtimeleszが、令和のリアルな小学生事情を学ぶ。今回行われる企画は「ファミリア式 爆速ラーニング」。文房具、ランドセル、人気の本など、令和の小学生なら誰もが知っている最新情報をクイズ形式で勉強する。対決ゲストとして現在2人の娘を育てるママタレント・柳原可奈子も登場する。
「最近横長のノートが流行っている理由は？」「2026年、女子に一番人気のランドセルの色は？」「シリーズ累計300万部突破の“子どもあるある本”とは？」といった令和の小学生ならではの問題に、timeleszメンバーも大苦戦。原嘉孝の衝撃回答に「事件性を感じる」とスタジオドン引き。佐藤勝利の小学生時代の写真に小学生から強烈ツッコミが飛び出す。
また、今回も新ロケシリーズがスタート。そのタイトルは「日曜インプット部」。佐藤、松島聡、原の3人が、さまざまな一流の世界に飛び込み新たなセンスをインプットしていく。初回は「書道」の世界。書道家・武田双雲先生のもと、それぞれの人生観を込めたオリジナル書道アート作りに挑戦する。
【番組カット】小学生の前でかっこよく…リコーダーに挑戦するtimelesz
今回、timeleszがファミリアになるのは“令和の小学生”。流行の最先端をいく小学生世代にもっと愛されたいtimeleszが、令和のリアルな小学生事情を学ぶ。今回行われる企画は「ファミリア式 爆速ラーニング」。文房具、ランドセル、人気の本など、令和の小学生なら誰もが知っている最新情報をクイズ形式で勉強する。対決ゲストとして現在2人の娘を育てるママタレント・柳原可奈子も登場する。
また、今回も新ロケシリーズがスタート。そのタイトルは「日曜インプット部」。佐藤、松島聡、原の3人が、さまざまな一流の世界に飛び込み新たなセンスをインプットしていく。初回は「書道」の世界。書道家・武田双雲先生のもと、それぞれの人生観を込めたオリジナル書道アート作りに挑戦する。