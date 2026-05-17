「大相撲夏場所・７日目」（１６日、両国国技館）

平幕の翔猿は獅司に上手出し投げを決め、６勝目を挙げた。十両への降下がちらつく中、３４歳が４場所ぶり勝ち越しだけでなく、大勝ちをも狙う。大関霧島は大栄翔を押し出し、無傷７連勝で単独トップを維持。琴桜は王鵬に押し出され早くも５敗目。小結若隆景は一山本を押し出し、琴栄峰は若ノ勝を引き落とし、それぞれ６勝に星を伸ばした。

豪快に白星を積み重ねた。翔猿は身長で自身より１９センチ高い獅司のかち上げに動じず、さっと取った右上手を振り回して土俵にはわせた。「自分の相撲でした」。上手出し投げの決まり手は珍しいが、俊敏さという持ち味を存分に発揮した。

場所前に元幕内で兄の英乃海、同部屋で仲が良かった剣翔がともに引退。「二人が一緒のタイミングでね…」と感傷的な気持ちになったが「自分はまだまだやる。番付を戻したい」と決意。４月２４日の誕生日には「肌年齢はまだ１０代」と老け込みを否定していた。

その通りの若々しい相撲で躍動する。４場所ぶりの勝ち越しが見え「集中できている。体の調子もいい」と上機嫌。勝ち越しだけでなく、大勝ちへの意欲を問われると「もちろんそう」と応じた。元三役力士が優勝争いにも絡みそうな勢いだ。