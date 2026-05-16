櫻坂46・増本綺良が卒業を発表「ここで出来ることはもうやりきったなと思える」 二期生として20年に加入
アイドルグループ・櫻坂46の増本綺良（24）が16日、自身のブログで6月10日に発売予定の15枚目シングルの活動をもって、グループ卒業を発表した。
【写真】仲良しな幸阪茉里乃＆増本綺良2ショット公開
増本は「ご報告」と題してブログを更新すると「15枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と発表した。増本は「16歳でオーディションを受けて、今は24歳。この場所で成長して大人になりました。欅坂46、櫻坂46でたくさんたくさん心を動かされました。ここじゃなきゃ出来なかった経験、知らなかった感情、数え切れない程あります。どれも私の一生の宝物です」とこれまでの活動を振り返った。
グループについて「ここは本当に心地が良くて、大切な居場所」と語り、「そんな場所から旅立つのは少し怖いけど、いつかは絶対にしないといけない決断です。ここで出来ることはもうやりきったなと思える今、この決断をさせて下さい。思いつきなどではなく長い時間しっかり考えて、話し合って出した答えなので、どうか背中を押して頂けると幸いです」と呼びかけた。
増本は2002年1月12日生まれ、兵庫県出身。A型。18年に『坂道合同新規メンバー募集オーディション』に合格。20年に二期生としてグループに加入した。
【写真】仲良しな幸阪茉里乃＆増本綺良2ショット公開
増本は「ご報告」と題してブログを更新すると「15枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と発表した。増本は「16歳でオーディションを受けて、今は24歳。この場所で成長して大人になりました。欅坂46、櫻坂46でたくさんたくさん心を動かされました。ここじゃなきゃ出来なかった経験、知らなかった感情、数え切れない程あります。どれも私の一生の宝物です」とこれまでの活動を振り返った。
増本は2002年1月12日生まれ、兵庫県出身。A型。18年に『坂道合同新規メンバー募集オーディション』に合格。20年に二期生としてグループに加入した。