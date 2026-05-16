「やっぱり元から可愛い」エルフ荒川、ナチュラルメイク姿を披露！ 「大人ギャルで素敵」「天使じゃんね」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは5月14日、自身のInstagramを更新。ナチュラルメイク姿を披露し、反響が寄せられています。
【写真】エルフ荒川のナチュラルメイク姿
コメントでは「ナチュな荒川ちゃんも好きです」「ナチュラルギャルもかわええ」「いきなり1枚目から可愛くて目が覚めました」「荒川ちゃん大人ギャルで素敵」「めっちゃくちゃかわいい」「天使じゃんね」「やっぱり元から可愛い」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】エルフ荒川のナチュラルメイク姿
「ナチュラルギャルもかわええ」荒川さんは「時計じかけのマリッジ ABEMAで放送中です 参加された皆様本当にお疲れ様でした 生意気ながらスタジオで自分の思いを述べさせて頂きました！」「私ごとながら初めてナチュラルな私で出演させて頂きました」などとつづり、3枚のソロショットを投稿。いつもは濃いめのギャルメイクで知られる荒川さんですが、今回はナチュラルメイクで登場。ピンクのツイードジャケットにリボンを付けたかわいらしいスタイルによく似合っています。
「マジ荒川しか勝たん」同日の別投稿では、横浜DeNAベイスターズ対中日ドラゴンズ戦で開催された『YOKOHAMA GIRLS FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』のオフショットを公開。いつものギャルスタイルで、ピンク色のボールを手に持つ姿が印象的です。ファンからは「ギャル可愛い」「祐大ロスの悲しみに寄りそう神対応 マジ荒川しか勝たん」「荒川さん、凄くお似合いで素敵で魅力的で可愛い過ぎです」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)