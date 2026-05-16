甲府vs岐阜 スタメン発表
[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節](JITス)
※16:00開始
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 3 野澤陸
DF 20 遠藤光
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 16 林田滉也
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 96 黒川淳史
FW 10 内藤大和
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹
[FC岐阜]
先発
GK 51 菅沼一晃
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
DF 34 湯岑滉生
DF 85 箱崎達也
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 21 横山智也
MF 26 大串昇平
FW 17 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
MF 3 萩野滉大
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 99 ファビオ・アセヴェド
監督
石丸清隆
※16:00開始
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 3 野澤陸
DF 20 遠藤光
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 16 林田滉也
MF 19 水野颯太
MF 96 黒川淳史
FW 10 内藤大和
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹
[FC岐阜]
先発
GK 51 菅沼一晃
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
DF 34 湯岑滉生
DF 85 箱崎達也
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 21 横山智也
MF 26 大串昇平
FW 17 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
MF 3 萩野滉大
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 99 ファビオ・アセヴェド
監督
石丸清隆