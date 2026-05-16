[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節](JITス)

※16:00開始

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 2 井上樹

DF 3 野澤陸

DF 20 遠藤光

MF 7 荒木翔

MF 8 安田虎士朗

MF 24 佐藤恵介

MF 26 佐藤和弘

MF 27 武井成豪

FW 14 藤井一志

FW 32 太田龍之介

控え

GK 97 東ジョン

DF 4 山本英臣

MF 6 小林岩魚

MF 16 林田滉也

MF 19 水野颯太

MF 25 平塚悠知

MF 96 黒川淳史

FW 10 内藤大和

FW 29 大島康樹

監督

渋谷洋樹

[FC岐阜]

先発

GK 51 菅沼一晃

DF 7 文仁柱

DF 27 羽田健人

DF 34 湯岑滉生

DF 85 箱崎達也

MF 6 福田晃斗

MF 8 荒木大吾

MF 9 中村駿

MF 21 横山智也

MF 26 大串昇平

FW 17 川本梨誉

控え

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

MF 3 萩野滉大

MF 10 北龍磨

MF 14 生地慶充

MF 19 松本歩夢

FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 99 ファビオ・アセヴェド

監督

石丸清隆