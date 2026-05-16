「三笘と南野の選外で…」サッカーW杯発表、長友佑都が泣いたタイミングに涙、涙「かっこいい」
W杯本大会メンバー発表
日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。39歳のDF長友佑都（FC東京）は5大会連続の代表入り。所属クラブが公開した選出の瞬間の映像では、思わず男泣きする姿があったが、そのタイミングが話題になっている。
発表の中継を見ながら、運命の瞬間を待った長友。森保一監督から名前が呼ばれたが、微動だにせず、真っすぐ画面を見つめていた。ただその後、27歳の田中碧が呼ばれたタイミングで感極まった様子。手で目元を押さえてしばらく動けなかった。
関係者と握手。「感謝が凄く出てきて。ホントに……感謝でいっぱいです」と率直な思いを明かした。「かなり緊張感があって、5回目だけどこんなに緊張したことはないというくらい緊張した」と本音を口にした。大ベテランも平常心を保つのは難しかったようだ。
「選ばれてホントに、感謝の気持ちがすごく出てきた。ありきたりかもしれないけれど、本当に感謝の気持ちが出てきて。家族もそうだし、FC東京のスタッフ、チームメート、ファンの皆さんの声が無ければここまで来られなかった。感謝しか出ない。ありがとうございますということを皆さんに伝えたい」
FC東京公式Xで公開された動画は12時間で7万いいね！を超える大反響。コメント欄では「三笘と南野の選外のタイミングで泣いていた気がする…」「涙したタイミングがな…」「三笘が飛ばされたタイミングで泣いたのか…」「本当に本当にかっこいい人だな」などの声が上がっていた。
（THE ANSWER編集部）