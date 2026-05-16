なぜ井上中日はグランドスラムも放ちながらヤクルトに逆転負けを喫したのか　浮上する「救援不安」と「代打策」

井上監督がどのようにチームを浮上させるのか（C）産経新聞社

中日は5月15日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）に5−8の逆転負け。4連敗を喫した。

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試合では「7番・右翼」で先発した板山祐太郎が2打席連発となるグランドスラムを7回に放つなど、5打点を荒稼ぎと意地を見せるも、2点リードの8回に救援陣が再びヤクルト打線につかまった。

3番手で登板した杉浦稔大は先頭の内山壮真にフェンス直撃の二塁打を許し、一死二塁から茂木栄五郎に右翼線に適時打を浴びて、5−4と1点差に迫られる。

さらに二死一塁から並木秀尊に右翼線に安打を許し二死一、三塁のピンチを迎える。

ここで並木が二塁に盗塁を決め、二死二、三塁の形を作ると9番の岩田幸宏が杉浦のフォークを捉え、一、二塁間に転がす間に二走の並木も俊足を生かして本塁を陥れ、一気に5−6と逆転を許す。

二死一塁としてバッター丸山を迎えた時点で、井上一樹監督がマウンドへ向かい交代を告げた。継いだ救援左腕の斎藤綱記が丸山を空振り三振に打ち取り、このイニングを終えた。