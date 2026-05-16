なぜ井上中日はグランドスラムも放ちながらヤクルトに逆転負けを喫したのか 浮上する「救援不安」と「代打策」
井上監督がどのようにチームを浮上させるのか（C）産経新聞社
中日は5月15日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）に5−8の逆転負け。4連敗を喫した。
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試合では「7番・右翼」で先発した板山祐太郎が2打席連発となるグランドスラムを7回に放つなど、5打点を荒稼ぎと意地を見せるも、2点リードの8回に救援陣が再びヤクルト打線につかまった。
3番手で登板した杉浦稔大は先頭の内山壮真にフェンス直撃の二塁打を許し、一死二塁から茂木栄五郎に右翼線に適時打を浴びて、5−4と1点差に迫られる。
さらに二死一塁から並木秀尊に右翼線に安打を許し二死一、三塁のピンチを迎える。
ここで並木が二塁に盗塁を決め、二死二、三塁の形を作ると9番の岩田幸宏が杉浦のフォークを捉え、一、二塁間に転がす間に二走の並木も俊足を生かして本塁を陥れ、一気に5−6と逆転を許す。
二死一塁としてバッター丸山を迎えた時点で、井上一樹監督がマウンドへ向かい交代を告げた。継いだ救援左腕の斎藤綱記が丸山を空振り三振に打ち取り、このイニングを終えた。
そして1点を追う9回にはこの日から登録となった清水達也を投入。昨年まで4年連続50試合登板をクリアするセットアッパーだが、先頭の伊藤にセンターへ安打を許し、無死一塁とすると代打の増田珠に右翼スタンドにダメ押しとなる2ランホームランを浴びる。5−8と点差を3点に広げられ、二死満塁のピンチを招く。ここで福敬登にスイッチ。福が岩田を空振り三振に仕留め、火消しに努めた。
3点を追う9回はジェイソン・ボスラーが守護神のホセ・キハダからこの試合で3つ目となる死球を受け一死一、二塁とした。一発があれば同点の場面でベンチは途中出場となった加藤匠馬をそのまま打席に送ったことも注目された。加藤は結果として空振り三振。二死一、二塁で打席に入った板山も三球三振でゲームセットを迎えた。
一時は持ち直す機運を見せたチームも再び、終盤の投手運用に苦しむ。安定して、7回、8回を任せられる救援陣の構築が待たれる。このゲームで4連敗、5位の広島とは2ゲーム差、借金は12まで膨らんでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]