アイアン上達のヒントをプロが解説！正しいフェースの使い方とは？

アイアンショットが安定せず、「もう一歩、キレがほしい」と感じていませんか？方向は合っているのにピンに絡まない、当たりは悪くないのに距離にムラが出る、そんな違和感のは、インパクトの“位置”にあるかもしれません。

アイアンショットの安定のコツを伊東プロにレッスンしていただきました。

フェース向きを正すことで前傾角の崩れを防ぐ

フェース向きに神経を集中することで前傾角はキープしやすくなる（体）

ハーフウェイバックで〝少し地面を向く〞フェース向きをキープし続ける（ヘッド）

前傾角のキープもヒール寄りで打つコツですが、前傾角をキープするにはスイング中のフェース管理がとても大切になります。

多くの人は前傾角をキープするからフェース向きをコントロールできると思っていますが、私は“逆”だと考えます。ヘッドのポジションを正し、フェースも正しい向きにコントロールすることで「前傾角をキープしないとボールに当たらない」状況を作り出してください。

バックスイング

ハーフウェイバックまでは前腕の回旋を抑え、体幹のねじりだけでクラブを上げていくとスクエアなフェース向きを作り出せる。ハーフウェイバック以降は抑えず、自然な前腕の回旋でトップまで振り上げる

手元から始動するとクラブが外に上がって、必要以上に高いトップになってしまう。ダウンスイングの軌道もカットになるのでトゥ寄りでヒットしやすくなってしまう

ダウンスイング～フォロー

ダウンスイングでは体と手元の距離を終始一定に保ってフォローまで振り切る。ヘッドが体のうしろに倒れ込まなくなるので、スクエアなフェース向きをキープしながらインパクトできる

手元が体から離れたダウンスイングは、手首のタメがほどけやすく、体が伸び上がらないとボールに当てられないのでトゥヒットになりやすい

いかがでしたか？ レッスンを参考にして、練習をしてみてください。

レッスン＝伊東一樹

●いとう・かずき／1992年生まれ、北海道出身。札幌光星高校卒業後、2015年にPGAプロテストに合格。

現在はミニツアーに参戦しながらレッスン活動にも注力。キレのあるショット力が持ち味。姉ヶ崎カントリー俱楽部所属。

構成＝石川大祐

写真＝田中宏幸

協力＝姉ヶ崎カントリー俱楽部