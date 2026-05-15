■バレーボール SVリーグチャンピオンシップ 決勝（15日、横浜アリーナ）

【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突

2戦先勝の決勝・第1戦が行われ、レギュラーシーズン1位のサントリーサンバーズ大阪が2位の大阪ブルテオンに3ー1（26ー24、22ー25、25ー16、25ー23）で勝利し、連覇へ王手をかけた。

SVリーグ頂上決戦は第1セットから一進一退の展開になった。サントリーはミドルブロッカーの小野寺太志（30）がブロックを見せれば、大阪Bは主将・西田有志（26）が強烈なサーブを放った。両チームとも譲らず迎えた24−24の場面、サントリーは今季で引退を表明しているドミトリー・ムセルスキー（37、ロシア）がブロックに成功。セットポイントとすると最後もムセルスキーがアタックを決め、26−24でサントリーが第1セットを奪った。

第2セットも大接戦。22−22から西田に強烈なスパイクを決められると、続くポイントもブロックで奪われた。西田の連続ポイントで突き放され、サントリーは22−25でこのセットを落とした。

第3セット序盤、サントリーはムセルスキーを中心に得点を奪った。さらに相手のミスも重なり大きなリードに、守備では今季でチームを去る主将の郄橋藍（24）とリベロ小川智大（29）が正確なレシーブを上げ貢献した。サントリーが25ー16とし、勝利へあと1セットとする。勢いのまま第4セットも25ー23で奪ったサントリーがセットカウント3−1で勝利。連覇へ王手をかけた。

インタビューに応じた郄橋はきょうの試合について「自分自身も楽しみながらこのファイナルを戦えている」と振り返った。そして、優勝が懸かる明日の試合に向けて「1点1点の勝負だと思う、仲間を信じて戦っていきたい」と意気込んだ。

【決勝】

第1戦（15日）：サントリー 3ー1 大阪B

第2戦（16日）：サントリー ー 大阪B

第3戦（17日）：サントリー ー 大阪B

（どちらかが2勝した場合、第3戦は無し）