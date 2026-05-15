15日午後8時22分ごろ、宮城県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、宮城県の登米市と大崎市、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□宮城県

登米市 大崎市 石巻市

■震度4

□宮城県

気仙沼市 栗原市 色麻町

涌谷町 宮城美里町 南三陸町

東松島市 松島町 利府町

名取市 岩沼市



□岩手県

大船渡市 陸前高田市 釜石市

住田町 大槌町 盛岡市

滝沢市 矢巾町 花巻市

遠野市 一関市 奥州市

平泉町

■震度3

□宮城県

宮城加美町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区

塩竈市 多賀城市 富谷市

七ヶ浜町 大和町 大郷町

大衡村 女川町 白石市

角田市 蔵王町 大河原町

村田町 柴田町 宮城川崎町

丸森町 亘理町 山元町



□岩手県

二戸市 八幡平市 雫石町

葛巻町 岩手町 紫波町

軽米町 一戸町 北上市

西和賀町 金ケ崎町 宮古市

久慈市 山田町 普代村

野田村



□青森県

八戸市 野辺地町 七戸町

六戸町 東北町 おいらせ町

五戸町 青森南部町 階上町



□秋田県

八郎潟町 井川町 秋田市

由利本荘市 横手市 大仙市



□山形県

鶴岡市 酒田市 三川町

遊佐町 村山市 天童市

尾花沢市 山辺町 中山町

河北町 米沢市 山形川西町

白鷹町



□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 田村市

福島伊達市 本宮市 桑折町

国見町 川俣町 鏡石町

天栄村 西郷村 泉崎村

中島村 矢吹町 玉川村

古殿町 いわき市 相馬市

南相馬市 楢葉町 富岡町

大熊町 双葉町 浪江町

新地町 飯舘村



□茨城県

常陸太田市 笠間市



□栃木県

大田原市 高根沢町 栃木那珂川町



□埼玉県

春日部市



□新潟県

村上市

■震度2

□宮城県

七ヶ宿町



□岩手県

九戸村 岩泉町 田野畑村

岩手洋野町



□青森県

十和田市 三沢市 横浜町

六ヶ所村 三戸町 田子町

新郷村 青森市 五所川原市

つがる市 平内町 蓬田村

外ヶ浜町 板柳町 鶴田町

中泊町 弘前市 黒石市

平川市 西目屋村 藤崎町

田舎館村 むつ市 東通村



□秋田県

能代市 男鹿市 潟上市

藤里町 三種町 五城目町

大潟村 にかほ市 湯沢市

仙北市 秋田美郷町 羽後町

東成瀬村 大館市 鹿角市

北秋田市 上小阿仁村



□山形県

庄内町 山形市 寒河江市

上山市 東根市 西川町

山形朝日町 大江町 大石田町

南陽市 高畠町 山形小国町

飯豊町 新庄市 最上町

舟形町 真室川町 大蔵村

鮭川村 戸沢村



□福島県

大玉村 棚倉町 矢祭町

塙町 石川町 平田村

浅川町 小野町 福島広野町

川内村 葛尾村 会津若松市

喜多方市 西会津町 猪苗代町

会津坂下町 湯川村 柳津町

会津美里町



□茨城県

水戸市 日立市 高萩市

北茨城市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 茨城町

大洗町 城里町 東海村

大子町 土浦市 茨城古河市

石岡市 結城市 龍ケ崎市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市

守谷市 筑西市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市

神栖市 行方市 鉾田市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

河内町 五霞町 境町



□栃木県

矢板市 那須塩原市 那須町

宇都宮市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 真岡市

栃木さくら市 那須烏山市 下野市

益子町 市貝町 芳賀町

野木町



□埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区

さいたま南区 さいたま緑区 川口市

上尾市 草加市 蕨市

戸田市 桶川市 北本市

八潮市 富士見市 三郷市

坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市

吉川市 毛呂山町 川島町

宮代町 松伏町 熊谷市

行田市 加須市 本庄市

羽生市 鴻巣市 久喜市

吉見町



□新潟県

新潟北区 新潟東区 新潟秋葉区

新潟南区 新潟西蒲区 新発田市

五泉市 阿賀野市 胎内市

阿賀町 長岡市 三条市

加茂市 見附市 南魚沼市

田上町 刈羽村



□北海道

新篠津村 函館市 知内町

木古内町 上ノ国町 南幌町

新冠町 様似町 浦幌町



□群馬県

前橋市 高崎市 桐生市

伊勢崎市 太田市 館林市

渋川市 板倉町 群馬明和町

千代田町 大泉町 邑楽町



□千葉県

東金市 旭市 香取市

神崎町 多古町 白子町

千葉中央区 千葉花見川区 千葉美浜区

市川市 船橋市 松戸市

野田市 成田市 千葉佐倉市

柏市 市原市 流山市

八千代市 鎌ケ谷市 浦安市

四街道市 印西市 白井市

栄町 いすみ市 鋸南町



□東京都

東京千代田区 東京墨田区 東京江東区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京杉並区 東京荒川区 東京板橋区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

八王子市 町田市 日野市

多摩市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区

横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜港北区

横浜戸塚区 横浜緑区 横浜瀬谷区

川崎川崎区 川崎宮前区 平塚市

海老名市 寒川町 二宮町

相模原緑区 小田原市 厚木市

中井町



□山梨県

甲府市 南アルプス市 笛吹市

中央市 富士川町 忍野村

山中湖村



□長野県

諏訪市 長野南牧村



□静岡県

富士市 御殿場市

■震度1

□青森県

今別町 鰺ヶ沢町 深浦町

大鰐町 大間町 風間浦村

佐井村



□秋田県

八峰町 小坂町



□山形県

長井市 山形金山町



□福島県

鮫川村 三春町 下郷町

南会津町 磐梯町



□茨城県

牛久市 八千代町 利根町



□栃木県

日光市 塩谷町 足利市

茂木町 壬生町



□埼玉県

さいたま浦和区 川越市 所沢市

飯能市 狭山市 越谷市

朝霞市 志木市 和光市

新座市 蓮田市 日高市

ふじみ野市 伊奈町 埼玉三芳町

越生町 東松山市 深谷市

滑川町 嵐山町 小川町

鳩山町 ときがわ町 埼玉美里町

埼玉神川町 上里町 秩父市

横瀬町 皆野町



□新潟県

新潟中央区 新潟江南区 新潟西区

燕市 聖籠町 弥彦村

関川村 小千谷市 出雲崎町

上越市 佐渡市



□北海道

七飯町 福島町 檜山江差町

新ひだか町 浦河町 帯広市

十勝清水町 十勝池田町 札幌北区

札幌東区 札幌手稲区 札幌清田区

江別市 千歳市 壮瞥町

室蘭市 苫小牧市 白老町

厚真町 安平町 むかわ町

日高地方日高町 平取町 新得町

十勝大樹町 釧路市 厚岸町

標茶町 白糠町 標津町

別海町 根室市



□群馬県

富岡市 安中市 みどり市

榛東村 吉岡町 甘楽町

玉村町 沼田市



□千葉県

銚子市 匝瑳市 山武市

九十九里町 芝山町 横芝光町

一宮町 長南町 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 習志野市

我孫子市 八街市 富里市

酒々井町 館山市 木更津市

鴨川市 君津市 南房総市



□東京都

東京中央区 東京港区 東京新宿区

東京文京区 東京台東区 東京品川区

東京目黒区 東京中野区 東京豊島区

東京北区 東京練馬区 立川市

武蔵野市 三鷹市 東京府中市

調布市 小金井市 小平市

国分寺市 東大和市 清瀬市

東久留米市 武蔵村山市 西東京市

青梅市



□神奈川県

横浜旭区 川崎幸区 川崎中原区

川崎高津区 川崎多摩区 川崎麻生区

横須賀市 藤沢市 茅ヶ崎市

座間市 綾瀬市 秦野市

神奈川大井町 松田町 山北町

湯河原町 清川村



□山梨県

韮崎市 山梨北杜市 甲斐市

甲州市 市川三郷町 身延町

昭和町 富士吉田市 大月市

上野原市 西桂町 鳴沢村

富士河口湖町 小菅村



□長野県

上田市 茅野市 佐久市

軽井沢町 御代田町 富士見町

原村 飯田市 飯島町

木曽町



□静岡県

沼津市 三島市 富士宮市

静岡清水町 小山町 伊豆市

伊豆の国市 東伊豆町 松崎町

西伊豆町 函南町 静岡葵区

静岡清水区 菊川市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。