2026年5月16日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
うっかりミスが増えそう。鍵のかけ忘れには十分注意して。
インテリア雑貨や家庭用品の購入がおすすめ。近所の店を利用すると◎。
無駄なことは切り捨てて方向転換を。小さな勇気を出すと運気アップ！
黒歴史をグズグズ考えて気分ダウン……。前向きになろう。
新しい集まりをパスすると後悔のもと。できる限り参加してみて。
友達付き合いに楽しさが満載。ただしキツイ言葉には注意しよう。
苦しい日だけどちょっと我慢して。夕方には成果がありそう。
健康管理に気を使うと◎。早寝早起きで体の調子は急上昇。
強運日。何をするにも明るく楽しく取り組めば、うれしい展開に。
問題が解決に向かいそう。友人の力を借りるのが秘けつ。
将来の計画を再検討するチャンス日。先輩の意見が参考になるかも。
意見がすんなり通りそう。やさしい口調で伝えてみよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
うっかりミスが増えそう。鍵のかけ忘れには十分注意して。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
インテリア雑貨や家庭用品の購入がおすすめ。近所の店を利用すると◎。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
無駄なことは切り捨てて方向転換を。小さな勇気を出すと運気アップ！
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
黒歴史をグズグズ考えて気分ダウン……。前向きになろう。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
新しい集まりをパスすると後悔のもと。できる限り参加してみて。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
友達付き合いに楽しさが満載。ただしキツイ言葉には注意しよう。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
苦しい日だけどちょっと我慢して。夕方には成果がありそう。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
健康管理に気を使うと◎。早寝早起きで体の調子は急上昇。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
強運日。何をするにも明るく楽しく取り組めば、うれしい展開に。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
問題が解決に向かいそう。友人の力を借りるのが秘けつ。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
将来の計画を再検討するチャンス日。先輩の意見が参考になるかも。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
意見がすんなり通りそう。やさしい口調で伝えてみよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)