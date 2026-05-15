過疎高齢化といった課題がある地域を手助けする岡山県の「おかやま元気！集落応援団」に登録している企業が笠岡市の白石島で活動しました。

【写真を見る】過疎高齢化が進む島の畑で「おかやま元気！集落応援団」登録企業が草刈り【岡山・白石島】

収穫の時期が近づいた桑の実です。



笠岡市の沖合にある白石島の小学校跡の畑で草刈りが行われました。



島では15年ほど前から茶やジャムなどに加工する桑の実を栽培していますが、高齢化によって作業が困難になっています。

岡山ダイハツの社員らが草刈りに参加

そういった地域で活動ができる個人や企業を岡山県が「おかやま元気！集落応援団」として募集していて、この日は、登録している「岡山ダイハツ」の社員らが作業しました。



（岡山ダイハツSDGs・地域とつながるプロジェクト 杉野和宏部長）

「お店のまわりの地域の方々と触れ合っていけるような活動はこれからもずっと続けていきたいと思ってます。地域あっての会社ですから」

草が刈られた桑の実畑では、5月27日と31日に同じメンバーで収穫が行われる予定です。