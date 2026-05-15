スピッツが、毎年恒例となっている3つのレギュラーイベントの開催とその詳細を発表した。

まずは2010年に宮城でスタートし2026年に15周年を迎える＜ロックのほそ道＞。ここ数年間はSENDAI GIGSをホームに開催されてきたが、今回は8月29日(土)・30日(日)の2日間、ゼビオアリーナ仙台で＜ロックのほそ道2026 〜15th Anniversary Special〜＞と題して開催される。１日目には、阿部真央、クリープハイプ、フラワーカンパニーズ、2日目には、あいみょん、ズーカラデル、sumikaの出演が決定。ライヴハウスからアリーナに場所を移しての15周年記念公演を熱く賑やかに盛り上げる。

続いて、今年は9月2日(水)・3日(木)に、豊洲から有明に場所を移しSGC HALL ARIAKEで開催される＜有明サンセット 2026＞。1日目には、ASIAN KUNG-FU GENERATION、Original Love、柴田聡子(BAND SET)、ブランデー戦記、2日目には、コレサワ、THE COLLECTORS、chilldspot、Mega Shinnosukeが出演する。例年通り8823ステージと3373ステージが交互に、息つく間もなく繰り広げられていく形だ。会場は大きくなるが、ライヴハウスさながらの熱い盛り上がりと、今年もバラエティーに富んだ音楽との新しい出逢いが期待される。

最後は、大阪・Zepp Namba(OSAKA)で9月17日(木)・18日(金)に開催される＜ロックロックこんにちは！Ver.28 〜にゃーロック！ホームズ〜＞。1日目には、Gateballers、ストレイテナー、Bray me 、2日目には、indigo la End、シンガーソングライターさとう。、ズーカラデルが出演する。こちらは＜ロックロックこんにちは！＞ならではの幕間演出も見どころだ。昨年は幕間映像で、ふなっしーと草野との共演で話題を呼んだ新しい仲間、縁と縁を繋いで円にする「回遊魚人ツナイダー」も、今年はナビゲーターとして参加。スピッツのレギュラーイベントの中では歴史が一番長く、目の前に迫る30回目に向けてさらに独自のエンタメを追求していく。

全国3ヶ所 計6公演、スピッツは全公演に出演する。

■＜ロックのほそ道2026 〜15th Anniversary Special〜＞ 2026年8月29日(土)・30日(日)ゼビオアリーナ仙台

開場16:00 / 開演17:00 ◇出演 (五十音順)

【8/29】 阿部真央 / クリープハイプ / スピッツ / フラワーカンパニーズ

【8/30】 あいみょん / ズーカラデル / スピッツ / sumika ◇チケット

アリーナスタンディング ￥10,000(税込・ブロック指定・入場整理番号付）

スタンド指定席 / 車椅子席 ￥11,000(税込) チケット発売情報・ご購入時の注意事項・その他詳細は、イベントオフィシャルサイトにてご確認ください。 ▼＜ロックのほそ道2026 〜15th Anniversary Special〜＞オフィシャルサイト

https://www.rocknohosomichi.com/ ▼公式X

https://x.com/hosomichiofrock ◇お問い合わせ ノースロードミュージック 022-256-1000 (平日11:00〜16:00)

■＜Spitz × VINTAGE ROCK std. presents 有明サンセット 2026＞ 2026年9月2日(水)・3日(木) SGC HALL ARIAKE

開場17:00 / 開演18:00 ◇出演 (五十音順)

【9/2】 ASIAN KUNG-FU GENERATION / Original Love / 柴田聡子(BAND SET) / スピッツ / ブランデー戦記

【9/3】 コレサワ / THE COLLECTORS / スピッツ / chilldspot / Mega Shinnosuke ◇チケット

1Fスタンディング ￥6,900(税込)

スタンドA指定席 ￥7,800(税込)

*スタンドB指定席 ￥7,300(税込)

※小学生以下入場不可 / 中学生以上チケット必要

※ステージは「8823 STAGE」「3373 STAGE」の2ステージです。

*スタンドB指定席は「3373 STAGE」が見えづらいお席になり、サービス映像でご鑑賞いただけます。 チケット発売情報・ご購入時の注意事項・座席マップ・その他詳細は、イベントオフィシャルサイトにてご確認ください。 ▼＜有明サンセット 2026＞オフィシャルサイト

https://sun-set.info/ ▼公式X

https://x.com/ariake_sunset ◇お問い合わせ VINTAGE ROCK std. 03-5787-5350 (平日12:00〜17:00)

■＜ロックロックこんにちは！Ver.28 〜にゃーロック！ホームズ〜＞ 2026年9月17日(木)・18日(金)Zepp Namba(OSAKA)

開場 17:00 / 開演 17:45 ◇出演 (五十音順)

【9/17】 Gateballers / ストレイテナー / スピッツ / Bray me

【9/18】 indigo la End / さとう。 / ズーカラデル / スピッツ

ナビゲーター(両日)：FM802 DJ 加藤真樹子 / FM802 DJ 中島ヒロト / 回遊魚人ツナイダー ◇チケット

1F スタンディング ￥9,300(税込・ドリンク代別・整理番号付き)

2F 指定席 ￥9,300(税込・ドリンク代別)

※未就学児童入場不可 / 小学生以上チケット必要 チケット発売情報・その他詳細は、イベントオフィシャルサイトにてご確認ください。 ▼＜ロックロックこんにちは！Ver.28 〜にゃーロック！ホームズ〜＞オフィシャルサイト

https://rrkonnichiwa.com/ ◇お問い合わせ キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00)

■＜ロク漫祭 〜SPITZ 草野マサムネのロック⼤陸漫遊祭り〜＞ 9⽉22⽇(⽕/祝) 東京・有明アリーナ

open15:00 / start16:00 / 終演予定21:00頃

▼出演者 ※出演順

スピッツ / Teenage Fanclub / ⽺⽂学 / Ride ▼チケット

全席指定席 19,000円(税込)

スタンディングエリア アップグレード券／スピッツ 3,500円(税込)

スタンディングエリア アップグレード券／Teenage Fanclub 3,500円(税込)

スタンディングエリア アップグレード券／⽺⽂学 3,500円(税込)

スタンディングエリア アップグレード券／Ride 3,500円(税込)

※詳細はオフィシャルHPにて

【WOWOW WEB会員先⾏】

受付期間：4⽉25⽇(⼟) 23:00〜5⽉17⽇(⽇)23:59

受付URL：https://www.wowow.co.jp/ticket/manyuki_login.html

【TOKYO FM先⾏】

受付期間：4⽉25⽇(⼟) 23:00〜5⽉17⽇(⽇)23:59

受付URL：https://eplus.jp/rockmansai-tokyofm/ 主催：WOWOW / TOKYO FM / キョードー東京 / ワイズコネクション

企画・原案：グラスホッパー｜企画・監修 アナザー

後援：JFN(ジャパンエフエムネットワーク)

オフィシャルHP：https://rockmansai.com

（問）キョードー東京 0570-550-799