神山町の空き倉庫が「ボルダリングジム」に！ 新たな憩いの場へ【徳島】
5月3日、神山町に親子で楽しめるボルダリング・ジムがオープンしました
空き家を活用し地域に新しい人の流れを生み出そうという、その施設を取材してきました。
（宮下アナウンサー）
「神山町神領にやってきました。あたり一面緑が広がっていて、自然豊かですね」
「ここに新しく、ボルダリング・ジムがオープンしました。それがこちら！のまのまです」
「うわカラフル！3面に及ぶ壁が出迎えてくれます」
施設にはホールドという約200個の突起物を付けた、人工の壁が設置されています。
高さ約4メートル、幅は約9メートル。
3つの傾斜面で、30以上のコースを設定しています。
今回は、ここ「のまのま」でボルダリングに挑戦します。
（宮下アナウンサー）
「よろしくお願いします」
オーナーは、香港出身の呂マルコさん。
神山町に惹かれて、妻と2人の子どもとともに、神奈川県から移住しました。
施設は野間地区の山あいにあった、農業用の空き倉庫を改修。
県の空き家利活用の実践モデル第一弾として、2025年の秋から整備が進められてきました。
(オーナー・呂マルコさん）
「他のスポーツと違って、どんなレベルの人でも同じ場を共有できる」
（宮下アナウンサー）
「私、ボルダリング全くの初心者なのですが、大丈夫ですか？」
(オーナー・呂マルコさん）
「大丈夫です」
「この間、地元のおばあちゃんもいけるので、いける、頑張ってください」
そう、子どもから大人まで、初めての人でも楽しめるのがボルダリング。
ボルダリングはフリークライミングの一種で、道具を使わず3～5メートルの壁や岩を登るスポーツです。
準備運動をしたら、いざ挑戦。
教えてくれるのは、コミュニティ・マネージャーの野田倖史郎さん。
（コミュニティ・マネージャー・野田倖史郎さん）
「同じ番号の石を使って上に登っていく、上にGと書いてあるここに両手がついたらゴールですね」
コースの難易度は、ホールドの横にあるテープの色によって、6段階に分かれています。
30以上のコースのうち、まずは最も簡単なコースから。
”初心者向け 1番”
“難なくクリア”
（宮下アナウンサー）
「結構力要りますね、ゴールですか？できました」
“初心者向け 2番”
（宮下アナウンサー）
「ぶら下がっている、チンパンジーになった気分」
傾斜110°の2番も、無事クリアしました。
”レベルを一段階上げて、初心者向け3番に挑戦”
（宮下アナウンサー）
「届きますか？」
（コミュニティ・マネージャー・野田倖史郎さん）
「右足に力を入れて」
（宮下アナウンサー）
「あ、届いた！3番ゴールしました。嬉しい」
“苦戦しながら3番も無事クリア”
（宮下アナウンサー）
「第一関節の半分くらいの薄さですもんね」
今度はホールドが薄い4番に挑戦！
（宮下アナウンサー）
「これは難しいかもしれない、一回降りてもいいですか」
「力が入らない」
(オーナー・呂マルコさん）
「このスポーツが面白いのは、もちろん見本を見せることはできるけれど」
「自分で考えてどうやって登るかが、省略されてしまうので」
イメージを作ってから、気を取り直して再チャレンジ！
（宮下アナウンサー）
「根性でなんとか、4番ゴールしました」
「ありがとうございます」
他にも運動器具のあるトレーニングエリアもあり、個々の体力に応じて自分の体と向き合える空間になっています。
(オーナー・呂マルコさん）
「神山町に根付いた場所になりたいと思っていて、平日は地元の子ども、仕事が終わったら大人も含めて一緒に登ったり」
「週末になると町外も県外の方も、『のまのま』をきっかけに、神山に遊びに行こうかなという場所になれると、すごく嬉しいです」
呂さんの強い思いが実を結び、神山町に新しくオープンしたボルダリングジム「のまのま」。
ただ体を動かすスポーツ施設としてだけではなく、人々が集う憩いの場となりそうです。