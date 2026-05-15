【香港】
実質ＧＤＰ(確報)（2026年 第1四半期）17:30
予想　2.9%　前回　2.9%（前期比)
予想　5.9%　前回　5.9%（前年比)

【イスラエル】
消費者物価指数（CPI）（4月）20:00
予想　1.2%　前回　0.4%（前月比)
予想　2.1%　前回　1.9%（前年比)

【カナダ】
住宅着工件数（4月）21:15
予想　24.5万件　前回　23.59万件

国際証券取扱高（3月）21:30
予想　N/A　前回　61.7億カナダドル

製造業売上高（3月）21:30
予想　2.8%　前回　3.6%（前月比)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30
予想　9.0　前回　11.0

鉱工業生産指数（4月）22:15　
予想　0.3%　前回　-0.5%（前月比)　
予想　75.8%　前回　75.7%（設備稼働率)

※予定は変更されることがあります。