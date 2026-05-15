これからの予定【経済指標】
【香港】
実質ＧＤＰ(確報)（2026年 第1四半期）17:30
予想 2.9% 前回 2.9%（前期比)
予想 5.9% 前回 5.9%（前年比)
【イスラエル】
消費者物価指数（CPI）（4月）20:00
予想 1.2% 前回 0.4%（前月比)
予想 2.1% 前回 1.9%（前年比)
【カナダ】
住宅着工件数（4月）21:15
予想 24.5万件 前回 23.59万件
国際証券取扱高（3月）21:30
予想 N/A 前回 61.7億カナダドル
製造業売上高（3月）21:30
予想 2.8% 前回 3.6%（前月比)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30
予想 9.0 前回 11.0
鉱工業生産指数（4月）22:15
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
予想 75.8% 前回 75.7%（設備稼働率)
※予定は変更されることがあります。
実質ＧＤＰ(確報)（2026年 第1四半期）17:30
予想 2.9% 前回 2.9%（前期比)
予想 5.9% 前回 5.9%（前年比)
【イスラエル】
消費者物価指数（CPI）（4月）20:00
予想 1.2% 前回 0.4%（前月比)
予想 2.1% 前回 1.9%（前年比)
【カナダ】
住宅着工件数（4月）21:15
予想 24.5万件 前回 23.59万件
国際証券取扱高（3月）21:30
予想 N/A 前回 61.7億カナダドル
製造業売上高（3月）21:30
予想 2.8% 前回 3.6%（前月比)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30
予想 9.0 前回 11.0
鉱工業生産指数（4月）22:15
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
予想 75.8% 前回 75.7%（設備稼働率)
※予定は変更されることがあります。