W杯メンバーに選出された堂安。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表し、フランクフルトに所属するMF 堂安律が選出された。

　堂安はメンバー発表直後に自身のインスタグラムを更新。「再びこのチームの一員として、ワールドカップの舞台で戦えることを誇りに思います。これから始まる挑戦に向けて、準備はできています。みんなで歴史をつくろう」と綴り、大舞台への強い覚悟を示した。
 
　堂安は前回、2022年のカタール大会ではドイツ戦、スペイン戦で連続ゴールを決め、日本の歴史的勝利に大きく貢献。一躍“W杯男”として脚光を浴びた。

　森保ジャパンの中心選手として迎える２度目のワールドカップ。堂安の言葉には、日本サッカーの歴史を塗り替える覚悟がにじんでいた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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