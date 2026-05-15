「準備はできています」メンバー選出直後、“W杯男”が熱い決意表明！「みんなで歴史をつくろう」【日本代表】
日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表し、フランクフルトに所属するMF 堂安律が選出された。
堂安はメンバー発表直後に自身のインスタグラムを更新。「再びこのチームの一員として、ワールドカップの舞台で戦えることを誇りに思います。これから始まる挑戦に向けて、準備はできています。みんなで歴史をつくろう」と綴り、大舞台への強い覚悟を示した。
堂安は前回、2022年のカタール大会ではドイツ戦、スペイン戦で連続ゴールを決め、日本の歴史的勝利に大きく貢献。一躍“W杯男”として脚光を浴びた。
森保ジャパンの中心選手として迎える２度目のワールドカップ。堂安の言葉には、日本サッカーの歴史を塗り替える覚悟がにじんでいた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
堂安はメンバー発表直後に自身のインスタグラムを更新。「再びこのチームの一員として、ワールドカップの舞台で戦えることを誇りに思います。これから始まる挑戦に向けて、準備はできています。みんなで歴史をつくろう」と綴り、大舞台への強い覚悟を示した。
堂安は前回、2022年のカタール大会ではドイツ戦、スペイン戦で連続ゴールを決め、日本の歴史的勝利に大きく貢献。一躍“W杯男”として脚光を浴びた。
森保ジャパンの中心選手として迎える２度目のワールドカップ。堂安の言葉には、日本サッカーの歴史を塗り替える覚悟がにじんでいた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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