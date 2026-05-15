ガレットとは？クレープとの違いや歴史、家庭でおいしく作るコツ＆人気レシピを解説
【画像を見る】ガレットとは？クレープとの決定的な差や「そば粉」が使われる理由
おしゃれなカフェやレストランで人気の「ガレット」。丸く薄く焼いた生地に具材をトッピングして食べるフランスの郷土料理ですが、「クレープとどう違うの？」「クッキーの仲間？」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
フランス発祥のガレットについて、その歴史や特徴、家庭でおいしく作るコツまで、詳しく解説します！
■ガレットってどんな料理？ガレットの歴史
その中でも特に有名なのが、フランス北西部・ブルターニュ地方の郷土料理である「そば粉のガレット」です。このそば粉のガレットは、クレープの元祖ともいわれています。
なぜブルターニュ地方でそば粉が使われた？
海に面したブルターニュ地方は、雨も多く土地も痩せており、ヨーロッパで一般的に食べられる小麦が育ちにくい環境でした。そこで、痩せた土地でも短期間で育ちやすいそばが救世主となり、主食として広く親しまれるようになりました。
ガレットの歴史はとても古く、紀元前7000年頃から始まったとされています。当時、熱した平らな石の上にこぼれたそば粉のおかゆが焼けて固まり、食べてみるとおいしかった、というのがガレットの始まりだという言い伝えもあります。
ガレットの基本の材料と食べ方
そば粉のガレットは、そば粉に水と塩といったとてもシンプルな材料で作られます。溶き卵や牛乳を加える場合もあります。
生地を専用の鉄板に薄く丸く広げて片面だけを焼き、卵、チーズ、ハムなど塩気のある具材をのせて正方形に折りたたんで提供されます。チーズとハムと卵がのった最もスタンダードな具材の組み合わせは「ガレット・コンプレット（コンプレ）」と呼ばれています。
本場フランスでは、フォークやナイフを使って食事として食べるのが特徴で、りんごの発泡酒である「シードル」と一緒にいただくのが定番です。
■ガレットとクレープ、クッキーの違いを解説！
ガレットはクレープと形が似ていたり、同じ名前のクッキーがあったりして、違いが分かりにくいと感じることもありますよね。
■クレープとの違い
クレープもガレットと同じブルターニュ地方発祥ですが、ガレットがフランス全土に広まった後、19世紀に入ってからそば粉を小麦粉に変えて作られるようになりました。
ただし、近年では、ガレット生地に甘い具材をのせたり、クレープ生地に塩味の具材を組み合わせたりと、食事とスイーツの区別は曖昧になりつつあります。
■「ガレット」と名のつくスイーツたち
フランス語で「丸くて平たい形」のものを指すため、そば粉の生地以外にも「ガレット」と呼ばれる食べ物があります。
ガレット・ブルトンヌ（バターガレット）
こちらもブルターニュ地方の郷土菓子で、日本では「ガレット」というとこの厚焼きクッキーを指すことが多いです。
通常のクッキーよりもバターをたっぷりと使い厚焼きで、豊かな風味と、サクッ、ホロッと崩れる食感が特徴です。特産品の海塩を効かせた甘じょっぱい味わいが魅力です。
ガレット・デ・ロワ
「王様の菓子」という意味があり、フランスで新年（1月6日の公現祭）に食べられる伝統的なアーモンドクリームパイです。中に小さな陶器（フェーヴ）が入っており、当たった人は一年間幸運が続くとされています。
ガレット・デ・ポムドテール
千切りにしたじゃがいもを平たくまとめてフライパンで焼いたシンプルな料理です。表面はカリッと香ばしく、中はホクホクとした食感で、付け合わせや前菜として人気があります。
■家庭でおいしいガレットを作るためのコツ
ガレットはご家庭でもフライパンやホットプレートを使って簡単に作ることができます。
そば粉にはグルテンが含まれていないため、ガレット生地はクレープ生地に比べて扱いにくく、折るときに破れやすいという傾向があります。ご家庭で作る場合は、小麦粉やコーンスターチ、卵などを加えて扱いやすくアレンジするのがおすすめです。
小麦粉が入った生地を冷蔵庫で一晩ほど寝かせるのもおすすめ。こうすることで、グルテンが落ちつき、生地が破れにくくなり、焼いたときに外側はパリッと、中はしっとりもちもちした食感に仕上がります。焼く直前には、生地のムラがなくなるまでボウルの底からしっかりと混ぜ直しましょう。
また、焼いた生地にフライ返しなどで先に折り目をつけておくと、具材をトッピングした後に慌てずに済み、見た目もきれいに仕上がりますよ。
※そばアレルギーの方はご注意ください
■お手軽！家庭で作れるアレンジガレットのレシピ2選
丸く焼いた生地に具材をのせて楽しむ「ガレット」は、そば粉を使わなくても、身近な材料で簡単に再現して楽しめるのが魅力です。休日のランチやおつまみにぴったりの、お手軽アレンジガレットをご紹介します！
卵とハムのガレット
【材料・2人分】
〈ガレットの生地の材料〉
卵黄…1個分、薄力粉…60g、バター…5g、サラダ油…少々、砂糖…大さじ1/2、塩…小さじ1/4
〈トッピング〉
ハム…2枚、卵…2個、ピザ用チーズ…50g
【作り方】
1.ハムは半分に切る。
2.ボウルに卵黄、薄力粉、砂糖、塩を入れ、水130mlの1/3量を加えて泡立て器でよく混ぜる。粉っぽさがなくなったら残りの水を加えてさらによく混ぜてざるでこす。小鍋にバターを入れて火にかける。時々鍋を揺すりながら、きつね色に色づくまで加熱し、ボウルに加えて混ぜる。
3.ラップをかけて室温で30分おく。こうしてねかせることで、さらさらな生地になる。すぐに焼かない場合は冷蔵庫に入れて一晩は保存できるが、翌日には焼いて。
4.１人分ずつ作る。ホットプレートを180℃に熱し、油をペーパータオルで全体に広げてなじませる。生地を底のほうからよく混ぜ、約120ml(スプーンで約９杯分)をホットプレートの中央に流し入れて、スプーンの背を使って円を描きながら、少しずつ直径22〜25cmに円く薄く広げる。
5.生地の中央に卵を割り入れ、白身の周囲にチーズ1/2量をのせて１のハムを２切れ置き、そのまま６〜７分、白身が固まるまで焼く。
生地を広げたそばから具をのせて一緒に焼く。卵は滑りやすいので、ゆっくりと割り入れて。
6.底面が正方形になるように、内側に折りたたんで皿に盛る。同様にあと１人分も作る。
（1人分390kcal、塩分2.0g 調理／重信初江 栄養計算／スタジオ食）
▶教えてくれた人 重信初江先生
料理研究家。初心者でも簡単に料理を楽しめるレシピが人気。NHK「あさイチ」「きょうの料理」などのテレビ番組に出演するほか、雑誌や広告などでも活動。著書に「がんばらない晩ごはん献立」（学研プラス）、「昔ながらのおかず 保存版」（主婦と生活社）などがある。
もやしとチーズのこんがりガレット風
【材料・2人分】
ベーコン…2枚(約40g)、ピザ用チーズ…50g、もやし…1袋(約250g)、片栗粉、オリーブ油、塩、粗びき黒こしょう
【作り方】
1.ポリ袋にベーコンをキッチンばさみで5mm幅に切って入れ、片栗粉大さじ2、オリーブ油小さじ1、塩小さじ1/4、粗びき黒こしょう少々、もやし、チーズを加える。袋の口を閉じてよく振り、全体が均一になるまで混ぜる。
材料はすべてポリ袋の中で混ぜて、あとは焼くだけ！
2.直径約20cmのフライパンに広げ入れ、中火にかけて約5分こんがりと焼く。上下を返して円形に整え、さらに軽く押さえながら約5分焼く。
※もやしにしっかり火が通るようにしてください
（1人分232kcal、塩分1.5g 調理／上島亜紀 栄養計算／スタジオ食）
▶教えてくれた人 上島亜紀先生
料理研究家。食育アドバイザーやジュニア・アスリートフードマイスターの資格を持つ。神奈川県の自宅にて料理教室「Cooking Studio A's Table」を主宰。簡単につくれる家庭料理のレシピが人気。
ガレットは、素朴な生地でありながら、具材によって無限にアレンジを楽しめるのが魅力です。ぜひ、休日の朝食やブランチ、おもてなし料理として、ガレット作りを試して、おうちでカフェ気分を味わってみてくださいね。
文＝レタスクラブ 監修＝齋藤久美子（栄養士）